રાજકોટ દેશનો પ્રથમ જિલ્લો (Gati Shakti Portal Rajkot) બનવા જઇ રહ્યો છે કે જયાં પીએમ ગતિશક્તિ પોર્ટલનો પ્રભાવશાળી ઉપયોગ(Using gati shakti portal) કરવામાં આવે છે. નીતિ આયોગ અને વડાપ્રધાન કાર્યાલય સાથે આજે(Rajkot is first use more GatiShakti portal) તમામ રાજ્યોના મુખ્ય સચિવો અને જિલ્લા કલેક્ટરોની વર્ચ્યુઅલ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી. જેમાં રાજકોટ જિલ્લા કલેક્ટર અરૂણ મહેશ બાબુએ રાજકોટમાં (gati shakti portal launched rajkot ) આર્થિક આયોજનના સાધન તરીકે પીએમ ગતિશક્તિ પોર્ટલનો ઉપયોગ(Using gati shakti portal) વિષય પર પ્રેઝેટેન્શન રજૂ કર્યું હતું. .

શું છે ગતિશક્તિ પોર્ટલ યોજના આ યોજના ગતિશક્તિ પરિયોજના વ્યાપકતા, પ્રાથમિક્તા, અનુકુળન, વિશ્લેષણાત્મક, સમકાલીન ગતિશીલ થવાના 6 સ્તંભો પર આધારિત છે. મહત્વની વાત એ છે કે આ મોટા પાયા પર રોજગારની તક પેદા કરશે. એગ્રી ઝોન, ક્સટાઈલ ક્લસ્ટર, ફાર્માસ્યૂટિકલ ક્લસ્ટર, રક્ષા, ઈલેક્ટોનિક પાર્ક, ઔદ્યોગિક સેક્ટર, ફિશિંગ ક્સસ્ટર જેવા આર્થિક સેક્ટરને કનેક્ટિવીટીમાં સુધારો કરવામાં મદદ (gati shakti portal launched rajkot ) કરશે. ભારતીય વ્યવસાયોને પ્રતિસ્પર્ધી કરવામાં ખાસ મદદ કરશે.

પ્રેઝન્ટેશન રજૂ ગુજરાતમાંથી રાજ્યના (Rajkot is first use more GatiShakti portal) આયોજનના સચિવ રાકેશ શંકર તથા રાજકોટ જિલ્લા કલેક્ટર અરૂણ મહેશ બાબુ જોડાયા હતા. આ કોન્ફરન્સમાં આયોજન સચિવ રાકેશ શંકર દ્વારા ગુજરાત રાજ્ય તરફથી વિકાસના આધારબિંદુએ વિષય પર પ્રેઝેન્ટેશન આપવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે રાજકોટ જિલ્લા કલેક્ટર અરૂણ મહેશ બાબુએ રાજકોટમાં આર્થિક આયોજનના સાધન તરીકે પીએમ ગતિશક્તિ પોર્ટલનો(gati shakti portal launched rajkot ) ઉપયોગ એ વિષય પર પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કર્યું હતું.

દેશનો પહેલો જિલ્લો પીએમ ગતિશક્તિ પોર્ટલનો પ્રભાવશાળી રીતે ઉપયોગ (Rajkot is first use more GatiShakti portal) રાજકોટ જિલ્લામાં વિકાસને વેગ આપનારા મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રકલ્પો જેમ કે હિરાસર આંતરરાષ્ટ્રીય ગ્રીનફીલ્ડ એરપોર્ટ, રાજકોટ એઈમ્સ, ગઢકા પાસેના અમૂલ પ્રોજેક્ટ, જી.આઈ.ડી.સી., રાજકોટ કાનાલૂસ પ્રોજેક્ટ, જનઆરોગ્ય કેન્દ્રો તથા આંગણવાડીઓના કાર્યને ગતિ આપવા માટે પીએમ ગતિશક્તિ પોર્ટલનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તેની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

ઉપસ્થિતિમાં યોજાઈ કેબિનેટ સેક્રેટરી રાજીવ ગૌબાની ઉપસ્થિતિમાં યોજાઈ આ વર્ચ્યુઅલ બેઠક કેબિનેટ સેક્રેટરી રાજીવ ગૌબાની ઉપસ્થિતિમાં યોજાઈ હતી.જેમાં તમામ જિલ્લા કલેક્ટર્સ, મ્યુનિસિપલ કમિશનર્સ, જિલ્લા પરિષદના તમામ સી.ઈ.ઓ.,રાજ્ય સરકારના વિવિધ વિભાગોના પ્રતિનિધિઓ, રાજકોટના પ્રાંત અધિકારી સંદીપ વર્મા તેમજ વિવેક ટાંક સહિતના અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા.