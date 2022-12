રાજકોટ: રાજકોટના કાલાવડ રોડ ઉપર આવેલી માતૃશ્રી વીરબાઈ મહિલા કોલેજમાં (Veerbai Women Science College Rajkot) બે વિદ્યાર્થીનીઓ સાથે ત્રણ મહિના પહેલા એક પ્રોફેસર દ્વારા જાતીય સતામણીનો મામલો સામે આવ્યો (students Sexual harassment by a professor) હતો. જ્યારે આ મામલે તપાસ કમિટી દ્વારા વિદ્યાર્થીઓનું હિયરીંગ કરીને રિપોર્ટ યુનિવર્સિટીને સોંપવામાં આવ્યો છે. આ તપાસ કમિટીમાં પ્રોફેસર સંજય તેરૈયાને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા (Professor Sanjay Teraiah was found guilty) છે. આ મામલે હવે FIR નોંધાવાની તજવીજ પણ હાથ ધરવામાં આવી (FIR will also be registered) છે.

પ્રોફેસર વિરુદ્ધ FIRની કાર્યવાહી કરાશે: જ્યારે ત્રણ મહિના પહેલા માતૃશ્રી વીરબાઈ મહિલા કોલેજમાં બે વિદ્યાર્થીઓની જાતીય સતામણી થઈ હતી. જે મામલે વિદ્યાર્થીનીઓ દ્વારા કોલેજ તંત્રને અરજી કરવામાં આવી હતી અને ત્રણ મહિના બાદ કોલેજ પ્રશાસન દ્વારા તપાસ કમિટીની રચના કરવામાં આવી હતી. જે તપાસ કમિટીએ પોતાની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી છે. ત્યારે તેના રિપોર્ટમાં પ્રોફેસર સંજય તૈરૈયા દોષિત હોવાનું સામે આવ્યું છે. જેને લઈને હવે કોલેજ તંત્ર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓનું વિદ્યાર્થીનીઓનું કાઉન્સેલિંગ કરીને પ્રોફેસર વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.

પ્રોફેસરની ડીસમીસ પણ થઈ શકે: માતૃશ્રી વીરબાઈ કોલેજના ટ્રસ્ટી પુરુષોત્તમ પીપડીયાએ ETV BHARAT સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું (Purushottam Pipdia Trustee of MVM College) હતું કે જ્યારે હાલ વિદ્યાર્થીનીઓનું કાઉન્સિલિંગ કરવાની કાર્યવાહી શરૂ છે. જો વિદ્યાર્થીનીઓ પોલીસ ફરિયાદ નહીં નોંધાવે તો અમે નિષ્ણાંતોની સલાહ લઈને કોલેજો તંત્ર દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવશે. આ સાથે જ પ્રોફેસરને પણ શો કોઝ નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. તેમજ તેમની પાસે આ મામલે જવાબ માંગવામાં આવ્યો છે. તેમનો જવાબ શું રહેશે ત્યારબાદ આગળની કાર્યવાહી થશે અને આ મામલે જો પ્રોફેસરને ડિસ્મિસ કરવાની પણ કાર્યવાહી થઈ શકે છે.

કોલેજ ફોજદારી કાર્યવાહી કરી શકે: પુરુષોતમ પીપળીયાએ વધુમાં જણાવ્યું (Purushottam Pipdia Trustee of MVM College) હતું કે, પ્રોફેસર તેરૈયા 18 વર્ષથી ફરજ બજાવે છે પણ હાલ તો બે વિદ્યાર્થિનીની જ ફરિયાદ આવી છે અને બીજી કોઈ આવી ફરિયાદ મળી નથી. બીજા પ્રોફેસર વિરૂદ્ધ તપાસ કરવાની થતી નથી. કારણ કે તેમની વિરૂદ્ધ કોઇ ફરિયાદ નથી. જો બન્ને વિદ્યાર્થિની ફરિયાદ નહીં કરે તો સંસ્થા પ્રોફેશનલની સલાહ લઈ આગળની ફોજદારી કાર્યવાહી કરી શકે છે. આ નૈતિક અધપતનવાળુ કૃત્ય કહેવાય એટલે તેને ઢીલાશમાં લેવાઇ નહીં.