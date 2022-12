રાજકોટ હિન્દુત્વ એ જ ભારતની ઓળખ છે તેવું સમજાવા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદથી લઇ દરેક હિંદુ ગીતાનો ઉદ્દેશ (purpose of name Gita) સમજાવા માટે સતત કહેતા આવ્યા છે. ત્યારે રાજકોટના હેમુ ગઢવી હોલમાં આજે હજારની સંખ્યાથી પણ વધુ ગીતા નામની મહિલાઓનું સન્માન (one thousand Gita name women honor Rajkot) કરવામાં આવ્યું હતું. અને આવું અનોખું આયોજન ભારતમાં કદાચ પહેલી વાર થયું હશે.

અનોખું આયોજન રાજકોટના હેમુ ગઢવી હોલમાં (Hemu Garhvi Hall Rajkot) શ્રીમદ ભગવદ ગીતા ટ્રસ્ટ દ્વારા (Srimad Bhagavad Gita Trust by Women honored) એક અનોખું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ગીતા નામ ધરાવતી મહિલાઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. 2 વર્ષથી લઈને 80 વર્ષ સુધીની મહિલાઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા ટ્રસ્ટ દ્વારા આ પ્રકારનું આયોજન પ્રથમ વખત રાજકોટમાં કરવામાં આવ્યું હતું. જે કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ ઉપસ્થિત રહી હતી. જેમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.

