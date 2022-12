ધોરાજીની નવી બનેલી શાકમાર્કેટ શરૂ કરવા ઉઠી માંગ

રાજકોટ : ધોરાજી શહેરમાં આવેલી શાકમાર્કેટ કે જે તંત્ર દ્વારા બે કરોડ ઉપરાંતનો ખર્ચ કરી અને જૂની શાકમાર્કેટને (New vegetable market in Dhoraji) તોડી પાડી નવી અદ્યતન શાક માર્કેટ બનાવવા માટેનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે છ વર્ષ કરતાં પણ વધારે સમય પહેલા શરૂ કરેલું કામ અને ખાલી કરાવેલી શાક માર્કેટમાં નવું બાંધકામ પૂર્ણ થયું હોવા છતાં પણ હજુ સુધી આ શાકમાર્કેટને શાકમાર્કેટ ચલાવતા અને શાકભાજીનો વેપાર કરતા વેપારીઓને સોંપવામાં નથી આવી. જેને લઈને ઘણા વર્ષોથી બંધ હાલતમાં આ શાકમાર્કેટ હાલ ખંઢેર હાલતમાં થઈ ગઈ છે. અહીંયા અસામાજીક તત્વોનો મોટો અડો પણ બનતો જાય છે. (vegetable market in Dhoraji)

વ્યાપારીઓનું શું કહેવું છે આ અંગે સ્થાનિક વ્યાપારીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે, છ વર્ષ પહેલા આ શાકમાર્કેટ બનાવવા માટેનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. વ્યાપારીઓ દ્વારા આ શાકમાર્કેટને ખાલી કરી છૂટક રીતે શાકભાજી વેચવાનું શરૂ કર્યું હતું. જોકે, છ વર્ષ થયા છતાં શાકમાર્કેટનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે, પરતું હજુ સુધી શાકમાર્કેટમાં જે વ્યાપારીઓના હતા, તે વ્યાપારીઓને તેમના શાળાઓ પરત નહીં સોંપવામાં આવતા આ શાકમાર્કેટ ખંઢેર હાલતમાં જોવા મળી રહી છે. જેમાં હાલ પશુઓ તેમજ અસામાજિક તત્વોનો આતંક પણ શરૂ થયો છે. જેને લઈને ઠેર ઠેર ગંદકી તેમજ દેશી દારૂની ખાલી કોથળીઓ જોવા મળી રહી છે.(Dhoraji vegetable market in ruins)

છ વર્ષથી શાકમાર્કેટ બંધ આ શાકમાર્કેટ જ્યારે ફરી વખત બનાવવાની હતી, ત્યારે એક વર્ષમાં પરત સોંપી દેવામાં આવશે તેવી વાત કરવામાં આવી હોવાનું સ્થાનિક વેપારીઓએ જણાવ્યું છે, પરંતુ છ વર્ષ કરતા વધુ સમય વીત્યો પણ હજુ સુધી આ શાકમાર્કેટ શરૂ નથી કરવામાં આવી. જેને લઈને તંત્ર દ્વારા આ શાકમાર્કેટ કેમ શરૂ નથી કરવામાં આવી રહી. તેને લઈને અનેક સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે. આ શાકમાર્કેટ હાલ શરૂ નહીં કરાતા અહીંયા પશુપાલકો પોતાના પશુઓ છોડી જાય છે. તેમજ અહીં મૂકેલી ઝારીઓની અંદર પોતાના પશુઓ પૂરી જતા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. આ સાથે જ અહીંયા અનેક ઉકરડાઓ તેમજ દેશી દારૂની ખાલી કોથળીઓના ઢગલાઓ જોવા મળે છે. (Dhoraji vegetable market Dirt)

આ પણ વાંચો દૂષિત પાણી પીવા લોકો મજબૂર : શું બિમારીનો રાફડો ફાટશે ત્યારે મનપા કામગીરી હાથ ધરશે ?

શાકમાર્કેટ ખંડેર હાલતમાં અહીંયા દેશી દારૂ પીવા માટેનું એકમાત્ર સલામત સ્થળ બની રહ્યું હોવાનું નજરે પડે છે. આ સાથે અહીંયા દેશી દારૂ ખુલ્લેઆમ વેચાતું હોવાનું સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ રહ્યું છે અને દારૂના અડાવો ચાલતા હોવાનું પણ આ પરથી કહી શકાય છે, ત્યારે જો તંત્ર દ્વારા આ શાકમાર્કેટને વહેલી તકે શરૂ નહીં કરવામાં આવે તો નવી બનેલી શાકમાર્કેટ વધુ ખંડેર હાલતમાં બની અને પડીને ભાંગી જશે તેવું જણાય આવે છે. (Repairing of vegetable market in Dhoraji)

આ પણ વાંચો વડોદરાના કારેલીબાગ વિસ્તારમાં રહીશો ગંદકીથી ત્રાહિમામ

વ્યાપારીઓમાં અને ગ્રાહકોમાં રોષ બે કરોડ ઉપરાંતનો ખર્ચ કરી અને બનાવવામાં આવેલી આ શાકમાર્કેટ શરૂ થાય તે પહેલાં જ ઘણી જગ્યાઓ પર વસ્તુઓ ચોરી થઈ ગઈ હોવાનું દેખાય છે. સાથે સાથે નવી શાક માર્કેટ માટે બનાવેલા બિલ્ડીંગમાંથી ઘણી વસ્તુઓ તૂટીને ભાંગી રહી છે. આ સાથે અહીંયા પશુઓની આવન જાવન થતી હોય છે, ત્યારે ખુલ્લી ગટરો અને ખુલ્લા ખાડાઓમાં પશુઓનો ભોગ પણ લેવાઈ રહ્યો છે. જેમાં એક ગાય માર્કેટના એક ખાડાની અંદર પડી જતા મૃત્યુ થયું છે, ત્યારે માર્કેટ શરૂ થતાની પહેલા જ અહીંયા પશુનો ભોગ લેવાય જતા આ શાકમાર્કેટની અંદર આવનારા દિવસોમાં કેવો માહોલ થશે તે પણ ચર્ચાનો અને ચિંતાનો વિષય છે, ત્યારે શા માટે તંત્ર શાકમાર્કેટ શરૂ નથી કરતું. તેને લઈને વ્યાપારીઓમાં અને ગ્રાહકોમાં રોષ સાથે અનેક સવાલોના શિખરો ઊભા થઈ રહ્યા છે. (Dhoraji Traders demanded start market)