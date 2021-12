સરધાર ખાતે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં અમિત શાહની હાજરી

મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં 1009 કુંડી શ્રીહરિ મહાયજ્ઞનું આયોજન

આ મહોત્સવ 200 એકર જગ્યામાં યોજાશે

રાજકોટઃ ભાવનગર રોડ ઉપર આવેલા સરધાર ગામમાં ભવ્ય સ્વામિનારાયણનું મંદિર (Swaminarayan Temple Sardhar)આવેલું છે, ત્યારે આ સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે આગામી 10 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર સુધી ભવ્ય મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવના કાર્યક્રમની (Grand Idol Reputation Festival Program) ગોઠવણી કરવામાં આવી છે. આ મહોત્સવમાં કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ (Union Home Minister Amit Shah) વિશેષ હાજરી આપશે.

આ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે

આ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ (CM Bhupendra Patel) દ્વારા કરવામાં આવશે. હાલ સરધાર ખાતે ભવ્ય મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કાર્યક્રમને લઈને ભક્તોમાં અનેરો આંનદ અને ઉલલાસ જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યારે આ મહોત્સવ અંતર્ગત 1009 કુંડી શ્રીહરિ મહાયજ્ઞનું આયોજન (1009 Kunde Shreehari Mahayagn Planning) કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ આવનાર હોય, ત્યારે રાજકોટ શહેર અને જિલ્લા ભાજપ નેતાઓમાં પણ અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે.

11 ડિસેમ્બરે અમિત શાહ આપશે હાજરી

સરધાર મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાના કાર્યક્રમનું 10 ડિસેમ્બરના રોજ મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલના હાથે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે, તે દરમિયાન તેમની સાથે ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર પાટીલ પણ ઉપસ્થિત રહેશે. ત્યારબાદ કાર્યક્રમના બીજા દિવસે એટલે કે શનાવારના કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ વિશેષ હાજરી આપવા માટે આવકારવામાં આવ્યાં છે. અમિત શાહના હસ્તે અહીં 2000 હજાર કોલેજિયન વિદ્યાર્થી માટે નિઃશુલ્ક છાત્રાલયનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે આ સાથે જ મહોત્સવની વ્યવસ્થામાં અનેક સ્વયંસેવકો ખડપગે રહેશે તે પ્રકારની ગોઠવણી કરવામાં આવી છે.

200 એકર જગ્યામાં યોજાશે મહોત્સવ

200 વર્ષ પૂર્વે સરધાર ખાતે ભગવાન સ્વામિનારાયણનું આગમન (Arrival of Lord Swaminarayan at Sardhar 200 years ago) થયું હતું, તે દરમિયાન તેમણે અહીં ભવ્ય મોટું મંદિર બનશે તેવી આશા વ્યક્ત કરી હતી. જેના ભાગરૂપે અહીં 10થી 18 ડિસેમ્બર સુધી ભવ્ય મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કાર્યક્રમની ઉજવણી કરવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમમાં અનેક સંતો મહંતો સહિત રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ, ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પાટીલ તેમજ કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ હાજરી આપશે. આ મહોત્સવ 200 એકર જગ્યામાં યોજાશે (This Festival will Held In 200 acres Land) અને સત્તત એક અઠવાડિયા સુધી સરધાર ગામામાં ઉત્સવનો માહોલ રહેશે.