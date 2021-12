હાર્બર મરીન પોલીસને સમુદ્રમાંથી બે શંકાસ્પદ કબુતરોની તપાસ શરુ કરી

કબૂતરો મળી આવતાં જિલ્લા પોલીસ તંત્ર આવ્યું હરકતમાં

પોરબંદરના દરિયામાં માછીમારી કરતા ફિશરમેનની બોટમાં બંને કબુતરો મળ્યાંં હતાં

પોરબંદર- પોરબંદરમાં માછીમારોને બે શંકાસ્પદ કબૂતરો મળી આવ્યાં (Suspicious pigeon captured in Porbandar) હતાં. મળી આવેલા કબૂતરોના પગમાં ચિપ્સ હોવાની આશંકા તથા કબૂતરોની પાંખમાં કોઈ લખાણ હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે. હાલ આ કબુતરોને પોરબંદરના હારબર મરીન પોલીસ સ્ટેશનમાં કબુતરોને લઈ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ (Harbor Marine Police) કર્યો છે. ફોરેસ્ટ, એફ.એસ.એલ, વાયરલેસ, બી.ડી.ડી.એસ વેટરનરી ડોક્ટરો જોઈન્ટ ઇન્ટરોગેશન કરશે અને તપાસ બાદ જ ખ્યાલ આવશે કે આ કબૂતરો ક્યાંથી આવ્યા છે. પોલીસ સહિત તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ તપાસમાં જોડાઈ છે.

માછીમારોએ હાર્બર મરીન પોલીસને જાણ કરી હતી

શંકાસ્પદ કબુતરોની પાંખમાં લખાણ અને પગમાં ચીપ

પોરબંદરની સમુદ્ર સપાટી માછીમારોને મળી આવેલ બે કબૂતરોની (Suspicious pigeon captured in Porbandar) પાંખમાં લખાણ લખવામાં આવેલ છે આ ઉપરાંત બંને કબૂતરના પગમાં ચીપ (Text and chips in pigeon wings) પણ જોવા મળી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે પોરબંદરના સમુદ્ર સપાટીથી નજીક પાકિસ્તાન સમુદ્ર કિનારાની સરહદ (Pakistan Marines) પણ આવેલી હોઇ આથી અનેક વાર માછીમારોના અપહરણ પણ થતા હોય છે. પાકિસ્તાની માછીમારો ઘૂસણખોરી પણ થતી હોય છે.

કબૂતરો વિશે જોઈન્ટ ઇન્ટરોગેશન કરાશે અને તપાસ બાદ જ ખ્યાલ આવશે કે મામલો શું છે.

તાજેતરમાં પાકિસ્તાની માછીમારો પકડાયાં હતાં

તાજેતરમાં જ પાકિસ્તાન દરિયા મારફતે ભારતીય જળસીમામાં ઘૂસણખોરી કરતા 18 પાક માછીમારોને કોસ્ટ ગાર્ડે ઝડપી લીધા હતાં. આ ઉપરાંત પોરબંદરના સમુદ્ર મારફતે ભારતમાં ડ્રગ્સ ઘુસાડવાની કામગીરી (Drug infiltration by Pakistan) પણ પાકિસ્તાન દ્વારા થતી હોવાનું ભૂતકાળમાં બની ગયેલું છે. આથી આજે મળી આવેલ શંકાસ્પદ કબૂતરો (Suspicious pigeon captured in Porbandar) પાકિસ્તાન દ્વારા જાસૂસી માટે મોકલવામાં આવેલ છે કે કેમ તે અંગે તપાસ બાદ જ જાણવા મળશે.

આ પણ વાંચોઃ ભારત- પાકિસ્તાન સીમા પર ફરીએકવાર પાકિસ્તાની કબૂતર મળી આવ્યું

આ પણ વાંચોઃ BSFએ ઝડપ્યું પાકિસ્તાની કબૂતર, પગમાંથી મળી આવ્યા ટેગ