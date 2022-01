પોરબંદરઃ સાજા અને સ્વસ્થ વ્યક્તિ માટે પણ કેટલાક કામ કરવા મુશ્કેલ કે અશક્ય હોય છે. તો આવા કામ કેટલીક વાર દિવ્યાંગો કરીને લોકોને આશ્ચર્યમાં મૂકી દે છે. આવું જ એક કામ કરવાની છે પોરબંદરની ઓટિઝમ રોગથી પીડાતી પેરાસ્વિમર જિયા રાય. જિયાને ઓટિઝમ રોગ (Para swimmer suffering from autism in Porbandar) છે. ઓટિઝમ રોગનો કોઈ ઈલાજ નથી. આ બીમારીમાં બાળકોની શારીરિક અને માનસિક સક્ષમતા ઓછી હોય છે, પરંતુ આવી બીમારીનો સામનો કરીને પણ જિયા ભારત અને શ્રીલંકા સમુદ્ર સપાટી વચ્ચે આવેલા પાલ્ક સ્ટ્રેઈટની સમુદ્ર સપાટીમાં તરણ ખરીને વર્લ્ડ રેકોર્ડ (Porbandar Para Swimmer will cross the Palk Strait) સર્જવા જઈ રહી છે. ત્યારે જિયાના માતાપિતા પોતાની બાળકી પર ગર્વ (Porbandar's Para Swimmer Makes Disability Ability) કરી રહ્યા છે.

જિયાની બીમારી સાંભળી માતાપિતા થયા સ્તબ્ધ

જિયાને ઓટિઝમ રોગ છે તેની જાણ ક્યારે થઈ?

નેવી ઓફિસર મદન રાય અને રચના રાયના ઘરે 10 મે 2008ના દિવસે એક બાળકીનો જન્મ થયો. તેનું નામ રાખ્યું જિયા. પરિવારમાં ખૂબ જ ખુશીનો માહોલ હતો. જિયાના જન્મને 2 વર્ષ પૂર્ણ થયા પછી તેના જન્મદિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જોકે, તે સમયે જિયા બાળકોથી દૂર રહેતી હતી અને મોટા ભાગે એકલા રહેવાનું પસંદ કરતી હતી. તેનામાં આ પ્રકારના લક્ષણો જોઈને તેના માતાપિતાએ ડોક્ટરને આ અંગે જણાવ્યું હતું. ત્યારે જાણ થઈ કે, જયા ઓટિઝમ નામની બીમારીનો શિકાર છે.

પોરબંદરની પેરા સ્વિમરે ડિસેબિલિટીને બનાવી એબિલિટી

જિયાની બીમારી સાંભળી માતાપિતા થયા સ્તબ્ધ

સામાન્ય રીતે બાળકના જન્મના ત્રણ વર્ષ દરમિયાન ઓટિઝમ બીમારી વિશે ખ્યાલ આવે છે, તેની વર્તણૂકમાં ફેરફાર આવે છે અને બાળકની શારીરિક અને માનસિક સમજણની સક્ષમતામાં ઘટાડો આવે છે. આ બીમારીનો ઈલાજ નથી. આ સાંભળીને માતાપિતા સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા, પરંતુ જિયાના ભવિષ્ય માટે હવે શું કરવું. તે બાબતે જિયાના માતાપિતા વિચારતા થયા હતા.

જિયાનું અનેક વખત થઈ ચૂક્યું છે સન્માન

એક માતા 100 શિક્ષકની ગરજ સારે છે કહેવત જિયાના માતાએ સાચી કરી બતાવી

જિયાને પાણી સાથે ઘણો લગાવ હતો. તે પાણીમાં રમતી આનંદિત થતી હતી. જિયાના સ્વિમિંગ કોચે તેની દિવ્યાંગતાના કારણે (Porbandar's Para Swimmer Makes Disability Ability) તેને સ્વિમિંગ શિખવવાની ના પાડી દીધી હતી, પરંતુ કહેવાય છે ને કે, માતાથી મોટો કોઈ ગુરુ નથી હોતો. તો જિયાની માતાએ ટીચરની નોકરી છોડીને જિયા માટે પોતે સ્વિમિંગ શીખ્યાં અને ત્યારબાદ જિયાને સ્વિમિંગ શિખવ્યું. જોતજોતામાં 4 વર્ષમાં જિયાના માતાની મહેનત રંગ લાવી હતી અને જિયા સ્વિમિંગમાં નિપૂણ થઈ ગઈ હતી.

આ પણ વાંચો- Amrut Mahotsav of 75 years of independence: દિવ્યાંગ બાળકોએ વડાપ્રધાનને લખ્યા પત્ર, પોતાના સ્વપ્નના ભારતની કરી વાત

પ્રથમ વાર માલવન ખાતે યોજાયેલ સ્વિમિંગ કોમ્પિટિશનમાં જિયાએ ભાગ લીધો, પરંતુ સ્વિમિંગના નિયમ અંગે ખ્યાલ ન હતો

જિયાને સ્વિમિંગ આવડતા તેણે સૌપ્રથમ વખત મહારાષ્ટ્રના માલવન ખાતે 17 ડિસેમ્બર 2017માં યોજાયેલી સ્વિમિંગ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો, પરંતુ તેને સ્વિમિંગના કેટલાક નિયમોની માહિતી ન હોવાથી તે યોગ્ય સ્થાન ન મેળવી શકી, પરંતુ ત્યારબાદ માતાએ તેને નિયમો સાથે પ્રેક્ટિસ કરાવી અને જિયા અઠવાડિયામાં 4 દિવસ એક કલાક સ્વિમિંગ પૂલમાં (Para swimmer Jia Rai's record in swimming) અને શનિ-રવિ એમ 2 દિવસ દરિયામાં સ્વિમિંગ શીખી હતી. ધીમે ધીમે તેણે એક દિવસમાં 4 કલાક સુધી પણ પ્રેક્ટિસ કરી હતી.

જિયાએ અનેક રેકોર્ડ બનાવ્યા

જિયાનો જુસ્સો તેને મેડલ તરફ લઈ ગયો

જિયાનો જુસ્સો અને મહેનત રંગ લાવી હતી. આખરે જિયા 5 જાન્યુઆરી 2019એ પોરબંદરમાં યોજાયેલી સ્વિમિંગ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો. તેમાં તેણે પેરા સ્વિમર સ્પર્ધામાં સિલ્વર મેડલ (Para swimmer Jia Rai's record in swimming) મેળવ્યો હતો. આ તેના જીવનનો મહત્ત્વનો વળાંક હતો ત્યારબાદ જિયાએ અનેક સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો. આમ, જિયા અત્યાર સુધી 22 ગોલ્ડ મેડલ જીતી ચૂકી છે. આ ઉપરાંત ઈન્ડિયા બૂક ઓફ રેકોર્ડ 2020 અને એશિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ 2020માં પણ પેરાસ્વિમર તરીકે તેણે સ્થાન મેળવ્યું છે. મુંબઈ ખાતે યોજાયેલી વરલી સી લિન્ક (ગેટ વે ઓફ ઈન્ડિયા)માં યોજાયેલી સી સ્વિમિંગ સ્પર્ધામાં 36 કિમીનું અંતર 8 કલાક 40 મિનિટમાં કાપ્યું હતું.

આ પણ વાંચો- Inspiration: અમદાવાદના 15 વર્ષના દિવ્યાંગ બાળકે પોતાના આધ્યાત્મિક જ્ઞાનથી કઈ રીતે રેકોર્ડ બનાવ્યા, જુઓ

ભારત અને શ્રીલંકા સમુદ્ર સપાટી વચ્ચે પાલ્ક સ્ટ્રેઈટ સમુદ્રી વિસ્તારમાં સ્વિમિંગ કરી વર્લ્ડ રેકોર્ડ સર્જશે જિયા

ભારત અને શ્રીલંકાની સમુદ્ર સપાટી વચ્ચે સમુદ્ર સપાટી છે, જેમાં આગામી 19 માર્ચે જિયા તેમાં શ્રીલંકાના તલાઈમનારથી ધનુષકોડી ભારત સુધી 29 કિમીનું અંતર (Porbandar Para Swimmer will cross the Palk Strait) કાપશે. આ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ સર્જાશે. જિયાના પિતા એક નેવી ઓફિસર હોવાથી તેમને દરિયા અંગે વિશેષ માહિતી હોય છે અને જેમાં તેના ધ્યાને આવ્યું કે, પાલ્ક સ્ટ્રેઈટમાં ભૂલા ચૌધરી નામની એક નોર્મલ મહિલાએ 13 કલાક 12 મિનિટમાં સ્વિમિંગ પૂર્ણ કર્યું છે. જ્યારે 13 વર્ષની જિયા આ સ્વિમિંગ 10 કલાકમાં પૂર્ણ કરશે અને વર્લ્ડ રેકોર્ડ સર્જશે (Porbandar's Para Swimmer to set world record) તેમ તેના પિતાએ જણાવ્યું હતું. આ સ્વિમિંગ દરમિયાન ભારતીય નેવી અને શ્રીલંકન નેવી સાથે રહેશે. આ ઉપરાંત તેનું ઓબ્ઝર્વેશન પોરબંદરની શ્રી રામ સી સ્વિમિંગ ક્લબ કરશે. તો આ સ્વિમિંગનું નામ "ફ્રેન્ડશીપ સ્વિમ (Palk Strait Friendship Swim) રાખવામાં આવ્યું છે. અત્યારે જિયાએ આ સ્વિમિંગ માટેની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દીધી છે. તેના પિતાએ જણાવ્યું હતું કે, કોઈનું સંતાન દિવ્યાંગ હોય તો તેની ડિસેબિલિટી પર ન (Porbandar's Para Swimmer Makes Disability Ability) જુઓ. તેની એબિલિટી જુઓ તેને સહકાર અને હૂંફની જરૂર હોય છે.