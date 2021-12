પોરબંદર: આઝાદીકા અમૃત મહોત્સવ (Azadika Amrut Mahotsav) અંતર્ગત સુશાસન સપ્તાહ ઉજવણીના (Good Governance Week 2021) ભાગરૂપે પોરબંદરમાં વણકર સમાજ ખાતે બુધવારે સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીકતા વિભાગ દ્વારા રાજ્ય સરકારની વિવિધ યોજનાઓના લાભર્થીઓને સહાય વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લાભાર્થીઓએ ((people Crowds at the event)) લાભ લીધો હતો.

સુશાસન સપ્તાહના કાર્યક્રમમાં ભીડ એકત્રિત થઈ

સરકાર દ્વારા કાર્યક્રમ યોજી ભીડ એકત્રિત કરવામાં આવે છે

દેશ સહિત રાજ્યભરમાં કોરોનાના કેસમાં (corona case in india) વધારો થઈ રહ્યો છે અને પોરબંદરમાં ગઈકાલે જ ઓમીક્રોનનો 1 કેસ નોંધાયો છે (Omicron first case reported in Porbandar) , ત્યારે એક તરફ કોરોનાના સંક્રમણને રોકવા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા લોકોને ભીડભાડ વાડી જગ્યાએ ન જવા અપીલ કરાઈ છે અને બીજી બાજુ સરકાર દ્વારા જ કાર્યક્રમ યોજી ભીડ એકત્રિત કરવામાં આવે છે, જે કેટલું યોગ્ય (Corona Guidelines Violation) છે ! આ અંગે સાંસદ રમેશ ધડુકે ઇટીવી ભારતને જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યક્રમ પુરવાયોજીત હતો, પરંતુ કોરોનાનું સંક્રમણ ન ફેલાઈ તેની તકેદારીના ભાગ રૂપે હવે કોઈ કાર્યક્રમ આયોજન નહિ કરવામાં આવે.

પાટણમાં પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોરોના ગાઇડલાઇન્સના ધજાગરા

પાટણમાં મંગળવારે APMC હોલ ખાતે સાંસદ ભરત ડાભીની ઉપસ્થિતિમાં કૃષિ ,ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગની વિવિધ યોજનાઓના લાભાર્થીઓને સહાય વિતરણનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. જેમાં કોરોના ગાઇડલાઇનના નિયમોનો સરેઆમ ભંગ (Violation of Corona guideline in Patan) થતો જોવા મળ્યો હતો.

કોરોના ગાઈડલાઈનના નિયમોનો ભંગ થયો

પાટણ APMC હોલ ખાતે યોજાયેલા ખેડૂત લક્ષી કાર્યક્રમમાં પાટણ પંથકમાંથી મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહેતા સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને માસ્કનો અભાવ જોવા મળ્યો હતો અને કોરોના ગાઇડલાઇનના નિયમોનો સરેઆમ ભંગ થયો હતો .આ મામલે સાંસદ ભરતસિંહ ડાભીને પૂછતા તેઓએ નો કોમેન્ટ કહી ચાલતી પકડી હતી.

સાંસદે કહ્યું "નો કોમેન્ટ"

ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) દ્વારા જે કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે તેમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને માસ્કનો અભાવ અને કોરોના ગાઇડલાઇનના નિયમોનો સરેઆમ ભંગ જોવા મળે છે આવો પ્રશ્ન પત્રકારે પુછતા પાટણના સાંસદ ભરતસિંહ ડાભીએ બાજુમાં ઉભેલા વ્યકતિને પુછ્યું કે શું જવાબ આપુ તેમ કહીને કહ્યું "નો કોમેન્ટ"

આ પણ વાંચો:

Omicron In Porbandar: પોરબંદરમાં નોંધાયો ઓમીક્રોનનો પ્રથમ કેસ

Corona Guidelines Violation : પત્રકારે કોરોના નિયમનું ઉલ્લંઘન વિશે પુછ્યું, સાસંદે બીજાને પુછીને જવાબ આપ્યો- "No Comments"