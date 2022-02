પોરબંદર : પોરબંદર જિલ્લામાં અનેક સ્થળોએ બિન અધિકૃત ખનન થઈ રહ્યું હોવાની વિગતો મળતા (unauthorized mining seized In Porbandar) ખાણ ખનીજ વિભાગે મોટી ખનીજ ચોરી ઝડપી છે. રાતડી ગામે ખનીજ ચોરી (Mineral theft in Ratadi) ઝડપવા પોરબંદર ખાણ ખનીજ વિભાગે ગત રાતે 3 કલાકે આકસ્મિક દરોડા (raids of Porbandar Mines and Minerals Department) પાડી 3 ચકરડી સહિત 250 ટન ખનન ઝડપ્યું થયાનું હતુ.

આગાઉ પણ રાતડી ગામે જ દરોડા પાડયા હતા

પોરબંદરમાં આ અગાઉ પણ પ્રાંત અધિકારીએ રાતડી ગામે જ (Unauthorized mining) દરોડા પાડયા હતા, અને કરોડોની ખનીજ ચોરી ઝડપી હતી જ્યારે રાતડી ગામમાં રાત્રે 3 કલાકે આકસ્મિક દરોડા પાડી ખાણ ખનીજ વિભાગે ભરત ઓડેદરા નામના શખ્સ દ્વારા કરવામાં આવેલા ખાણકામની માપણી કરતા આશરે 250 ટન બિન અધિક્રુત ખનન કર્યું હોવાનું જણાવ્યું હતું.

