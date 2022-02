પાટણ : પાટણ જિલ્લા કલેક્ટરને (Patan District Collector) પાંજરાપોળના સંચાલકોએ આવેદનપત્ર આપ્યું છે. ગૌશાળા અને પાંજરાપોળના સંચાલકો દ્વારા કાયમી સબસીડીની સહાય બજેટ અંગે (Demand for Animal Help in Patan) આ આવેદન ફાળવવામાં આવ્યું છે. જેમાં પશુઓ માટે વિશેષ સહાયની બજેટમાં જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. પશુઓના હિતમાં સહાય આપવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે.

ગુજરાતમાં પશુઓ માટે કોઈ બજેટ વ્યવસ્થા નહિ

ગૌશાળા અને પાંજરાપોળના સંચાલકોએ કલેક્ટરને સહાય પૂરી પાડવા કરી રજુઆત

ગૌશાળા અને પાંજરાપોળના સંચાલકોએ જિલ્લા કલેક્ટરમાં આવેદન પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે, અન્ય રાજ્યોમાં સરકાર દ્વારા પશુઓ માટે વિશેષ સહાયની બજેટમાં જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. તેના આધારે ગૌશાળા અને પાંજરાપોળમાં પશુઓ માટે આ સહાય આપવામાં આવે છે. પરંતુ ગુજરાતમાં પશુઓ માટે બજેટમાં (Budget for Cattle in Gujarat) કોઇ વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી નથી. તેને કારણે ગૌશાળા અને પાંજરાપોળના સંચાલકોને આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે.

પાટણમાં 50થી વધુ ગૌશાળા અને પાંજરાપોળ કાર્યરત

પાટણ જિલ્લામાં આશરે 50થી વધુ ગૌશાળા અને પાંજરાપોળ કાર્યરત છે. જેમાં પાંચ હજારથી વધુ ગૌવંશ સહિત અન્ય પશુઓ આશ્રિત છે. દરેક પશુ પાછળ પ્રતિદિન 70 રૂપિયાથી વધુનો ખર્ચ થાય છે. અને તમામ ગૌવંશ સહિતના જીવો ખેડૂતોના બિનઉપયોગી, સરકારી ,અર્ધ સરકારી સંસ્થાઓ દ્વારા મુકવામાં આવેલા છે. આ પશુધન પાસેથી ઉત્પાદન મેળવી શકાતું નથી. જેથી આ સંસ્થાઓ ફક્ત દાન પર જ નિર્ભર છે. કોરોના મહામારીને કારણે દાનની આવક ઘટી છે. પશુઓ માટે સરકાર દ્વારા બજેટમાં કાયમી સહાય આપવામાં (Submission to the Collector Regarding Cattle in Patan) આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી.

ગૌશાળાને તાળાબંધી કરી ચાવીઓ સરકારને અપાશે

સરકાર દ્વારા પશુઓના હિતમાં કોઈ યોગ્ય નિર્ણય નહીં લેવાય. તો આગામી દિવસોમાં ગૌશાળા અને પાંજરાપોળના સંચાલકો તાળાબંધી કરી ચાવીઓ સરકારને આપી દેવામાં આવશે. તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી હતી.

