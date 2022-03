પાટણઃ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં દરેક વાર તહેવારનું વિશેષ મહત્વ રહેલું છે અને આ તહેવારોની લોકો હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરતા હોય છે. તહેવારોની સાથે કેટલીક ખાસ ચીજવસ્તુઓ પણ વણાયેલી હોય છે જેને લોકો તહેવારોમાં અચૂક યાદ કરે છે. પાટણમાં પણ હોળી ધૂળેટીની ((Holi 2022 in Patan ))ધૂમ સામાન્ય રીતે જોવા મળતી હોય છે.

સો ગ્રામથી લઈને પાંચ કિલો સુધીના હાયડાઓ બજારોમાં જોવા મળી રહ્યા છે

પાટણમાં હોળીની તૈયારીઓ - હોળી ધૂળેટીના (Holi 2022 in Patan ) તહેવારોને અને ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે. ત્યારે બજારોમાં ધાણી ખજૂરની સાથે સાથે હાયડાઓ પણ બજારોમાં જોવા મળી રહ્યાં છે. હાયડો બનાવવામાં ખાંડનો વિશેષ (Haida recipe )ઉપયોગ થાય છે. ખાંડની ચાસણી એક કઢાઈમાં ઘી ગરમ કરી તેનો રસ તૈયાર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ લાકડાના બીબામાં ચાસણીને ઢાળવામાં આવે છે અને ગણતરીની મિનિટોમાં ચાસણી ઠરતા હાયડાઓ (Decline in purchase of Holi items in Patan)તૈયાર થઈ જાય છે.

હાયડાની બજાર પડી ફિક્કી - હોળી-ધૂળેટીના પર્વમાં હાયડાનું વિશેષ મહત્વ રહેલું છે. સો ગ્રામથી લઈને પાંચ કિલો સુધીના હાયડાઓ બજારોમાં જોવા મળી રહ્યા છે. પરંતુ બદલાતા સમયની સાથે સાથે હવેના સમયમાં હાયડાની ખરીદીનું પ્રમાણ દિવસે દિવસે ઘટી રહ્યું છે.

વેપારીઓ નિરાશ - હાયડાનું ઉત્પાદન કરતા વેપારીએ જણાવ્યું હતું કે ચાલુ વર્ષે ખાંડના ભાવમાં વધારો થયો હોવા છતાં વાયદાના ભાવમાં કોઈ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. હોલસેલમાં સો રૂપિયા કિલોએ વેચાય છે. હાયડાનું ઉત્પાદન કરવામાં મજૂરી ખર્ચ વધે છે તેની સામે જોઈએ તેવી ખરીદી (Decline in purchase of Holi items in Patan) ગ્રાહકો દ્વારા કરવામાં આવતી નથી અગાઉના સમયમાં હોળીના(Holi 2022 in Patan ) 10 દિવસ પહેલાથી હાયડાની ખરીદી મોટા પ્રમાણમાં થતી હતી પરંતુ હાલમાં માત્ર એક-બે દિવસ જ મર્યાદિત પ્રમાણમાં ખરીદી થાય છે.

