MBBS ગુણ કૌભાંડમાં તપાસમાં HNGU યુનિવર્સિટીના કુલપતિ બેદરકાર

પાટણ: પાટણની હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના (Hemchandracharya North Gujarat University) વહીવટી ભવન ખાતે શુક્રવારના રોજ કારોબારી સમિતિની બેઠક યોજાઇ હતી. આ બેઠકમાં એજન્ડા પરના કામો ઉપરાંત યુનિવર્સિટીના બહુચર્ચિત MBBS ગુણ કૌભાંડની (HNGU University MBBS marks scam) તાપસ કરેલ એન એચ ખેર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ ખાતાકીય તપાસનો જે અહેવાલ પ્રાપ્ત થયો હતો તેને ખોલવાની સવૉનુમતે તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી (chancellor of the university proved negligent) હતી. જેમા આ કૌભાંડમાં યુનિવર્સિટીનાં ડો જે.જે વોરાની (chancellor of the university J J Vora) ગંભીર પ્રકારની બેદરકારી હોવાનું ધ્યાને આવતા કારોબારી સમિતી દ્વારા આ અહેવાલને તપાસ ચલાવી રહેલ CID ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સુપરત કરવાનું સવૉનુમતે નક્કી કરાયું હતું.

પાટણની હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી

શું હતો મામલો?: યુનિવર્સિટીમાં વર્ષ 2018 માં MBBSના પ્રથમ વર્ષના ત્રણ નાપાસ વિદ્યાર્થીઓની ઉત્તરવહી બદલી ગુણ સુધારણા કરી પાસ કરવાનું કૌભાડ 2020 માં કારોબારી સમિતિમાં બહાર આવ્યા બાદ આ બાબતે સરકારે તપાસ કરાવી કોભાંડ થયું હોવાનું સાબિત થતા CIDને તપાસ સોંપાઈ હતી. બીજી તરફ કારોબારી દ્વારા ખાતાકિય તપાસ 2021માં સિદ્ધપુર ગ્લોબલ યુનીવર્સીટીના પૂર્વ કુલપતિ એચ.એન.ખેરની કમિટીને સોંપવામાં આવી હતી. તપાસનો દોર એક વર્ષ ચાલ્યા બાદ અંતે કુલપતિની નિવૃત્તિ પહેલા વર્ષના અંતમાં 28 ડિસેમ્બરે કમિટીએ તપાસ રિપોર્ટ યુનિવર્સિટીમાં જમા કરાવતા શુક્રવારે કારોબારીમાં રજૂ કરાયો હતો. કુલપતિ સામે તપાસ હોઈ તેમને કારોબારીમાંથી બહાર મૂકી સિનિયર EC સભ્ય દિલીપ ચૌધરીને અધ્યક્ષ બનાવી રિપોર્ટ રજૂ કરી ઇસી સભ્યોએ વંચાણે લીધો હતો. જેમાં MBBS ગુણ સુધારણા કૌભાંડમાં કુલપતિ જે જે વોરા સીધા દોષિત હોય તેવા પુરાવા મળ્યા નથી ફક્ત તેમની ગંભીર પ્રકારની બેદરકારી જ રિપોર્ટમાં સામે આવી હોય તેમની સામે શિક્ષાત્મક પગલાં લેવા માટે તેમને નોટિસ આપવા કારોબારીએ નિર્ણય લીધો છે તેવું રજીસ્ટ્રાર ડૉ. રોહિત દેસાઈએ જણાવ્યુ હતું.

રિપોર્ટમાં હું નિર્દોષ સાબિત થયો: હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડોક્ટર જે જે વોરાએ આ બાબતે જણાવ્યું હતું કે MBBS ગુણ સુધારણા પ્રકરણ મામલે તપાસ સમિતિએ મારી મુદત પૂર્ણ થાય તે પહેલા એક અઠવાડિયામાં પહેલા જ રિપોર્ટ યુનિવર્સિટીમાં રજૂ કર્યો છે. આ રિપોર્ટમાં ગુણ સુધારણા પ્રકરણમાં હું દોષી છું તેવા કોઈ પુરાવા સામે આવ્યા નથી જેનો મને આનંદ થાય છે. રિપોર્ટમાં બેદરકારીની વાત છે જેમાં એક વ્યક્તિ પર અનેક પ્રકારની જવાબદારીઓ હોય તો ક્યાંક ભૂલને અવકાશ રહે છે. આ પ્રકરણ સામે આવ્યું અને મારી ઉપર આક્ષેપો થયા ત્યારે પણ હું કહેતો હતો કે ગુણ સુધારણા કૌભાંડ થયું છે તે હકીકત છે પણ તેમાં મારો ક્યાંય રોલ નથી અને હવે તો તપાસ સમિતિના રિપોર્ટમાં પણ તે વાત સાબિત થઈ છે જેનો મને આનંદ છે.

સરકાર નૈતિકતાના ધોરણે કુલપતિને પદભ્રષ્ટ કરી કાર્યવાહી કરે: પાટણ ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે જણાવ્યું હતું કે કુલપતિ ઉપર ખેર ઇન્કવાયરી કમિટીના રિપોર્ટમાં ગંભીર પ્રકારની બેદરકારી સાબિત થઈ છે અને સાચી તપાસ માટે પોલીસ ફરિયાદ કરવાનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. કુલપતિ ઉપર આવા ગંભીર આક્ષેપો થાય અને રિપોર્ટમાં પણ તેની બેદરકારી સામે આવે ત્યારે સરકાર હજુ સુધી કુલપતિનો બચાવ કરે છે. સરકારમાં જો નૈતિકતા હોય તો કુલપતિને પદભ્રષ્ટ કરી તેમની સામે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ.

રિપોર્ટમાં દોષિત શોધવા પોલીસ ફરિયાદ કરવા અનુરો: ખાતાકીય તપાસમાં કૌભાંડ થયું છે.જેમાં શંકાસ્પદ કુલપતિ, સ્ટોર કીપર સહિતના કામગીરી કરનાર સભ્યના નિવેદનો લેતા કુલપતિ જે.જે.વોરા કોભાંડમાં સીધી રીતે દોષિત હોય તેવા કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી. તેઓ કામગીરી દરમિયાન ફરજમાં કન્વીનર હતા તેમની ગંભીર પ્રકારની બેદરકારી ફલિત થઈ છે. ઉત્તરવહી બદલી ગુણ સુધારા જે ઇરાદા પૂર્વેક થયેલ પ્રવૃતિ હોય સ્ટાફ પણ શંકાના દાયરામાં આવેલ છે. તપાસ અધિકારી સીમિત મર્યાદાઓ હોય સત્ય આરોપી બહાર લાવવા માટે પોલીસ ફરિયાદ કરવા ભલામણ છે.