પાટણ -જિલ્લા મથક પાટણ ખાતે આગામી 1લી મેના રોજ ગુજરાત રાજ્યના સ્થાપના દિવસની રાજ્યકક્ષાની (Gujarat Gaurav Din in Patan)ઉજવણી થશે.આ સંદર્ભે (Gujarat State Foundation Day 2022) પાટણ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા શહેરના વિવિધ જાહેર માર્ગો ઉપર પોલીસ બેન્ડ સૂરાવલિઓનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. જિલ્લા પોલીસ વિભાગ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમ શહેરમાં (Preparations for the celebration of Gujarat Foundation Day )ત્રણ દિવસ ચાલશે. પ્રથમ દિવસે મોટી સંખ્યામાં શહેરીજનોએ પ્રથમવાર પોલીસ બેન્ડની કર્ણ પ્રિય સૂરાવલિઓ (Police band program in Patan)સાંભળી મંત્રમુગ્ધ બન્યાં હતાં.

1લી મેના રોજ ગુજરાતના 62માં સ્થાપના દિવસની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી -પાટણ (Gujarat Gaurav Din in Patan) વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ તૈયારીઓ લગભગ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યપાલ, મુખ્યપ્રધાન સહિતના મહાનુભાવોને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવાની સાથે પોલીસના વિવિધ પ્લાટુનો દ્વારા સલામી સહિતની પરેડનો ભવ્ય કાર્યક્રમ યોજાશે.

સ્થાપના દિવસની ઉજવણી- (Gujarat Gaurav Din in Patan)વધુ જાજરમાન બનાવવા માટે જિલ્લા પોલીસ વિભાગ દ્વારા શહેરના વિવિધ જાહેર સ્થળો જેવા કે ઐતિહાસિક રાણીની વાવ પરિસર,આનંદ સરોવર, બગવાડા દરવાજા અને જૂના ગંજ ખાતે તા.16,27,28ના રોજ પોલીસ બેન્ડ સૂરાવલિઓનું સુંદર આયોજન કરવામાં (Preparations for the celebration of Gujarat Foundation Day ) આવ્યું છે. પ્રથમ દિવસે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પોલીસ બેન્ડ દ્વારા સુરતાલના સંગમ સાથે દેશભક્તિ ગીતો, ભક્તિ ગીતો અને ફિલ્મી ગીતોની મધૂર સૂરાવલિઓ વહેતી (Police band program in Patan) કરી હતી. મોટી સંખ્યામાં નગરજનો આ જોવાસાંભળવા ઉમટ્યાં હતાં.

પોલીસ બેન્ડની કર્ણપ્રિય સુરાવલીઓએ આકર્ષણ જમાવ્યું -પાટણ શહેરમાં પ્રથમવાર પોલીસ બેન્ડ દ્વારા શહેરના જાહેર માર્ગો ઉપર સુંદર દેશભક્તિની ગીતોની સૂરાવલિઓઓ ગૂંજી ઉઠતા શહેરના માર્ગો દેશભક્તિના રંગે રંગાયા હતાં અને લોકોમાં પણ પોલીસ બેન્ડે અનેરૂં (Police band program in Patan) આકર્ષણ જમાવ્યું હતું.