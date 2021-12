● પાટણ શિહોરી રોડ પર નાયતાનો બ્રિજ ભારે વાહનો માટે બંધ

● પુલની બાજુમાં ડાઇવર્ઝન ના અપાતા ભારે વાહન ચાલકોને મુશ્કેલી

● ૧૦થી વધુ ગામના આગેવાનો અને ભારે વાહન ચાલકોએ ધારાસભ્યને કરી રજૂઆત

પાટણ: શિહોરી હાઈવે પર સરસ્વતી તાલુકાના નાયતા ગામનો જર્જરિત પૂલ (Dilapidated pool of Nayata village) હોવાના લીધે એસટી બસો અને ભારે વાહનો માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે, ત્યારે આ મામલે ગ્રામજનો અને ટર્બો એસોસિએશન (Turbo Association) દ્વારા આ વિશે પાટણના ધારાસભ્યને રજૂઆત કરાતા તેઓએ તાત્કાલિક માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા (Discussion with road and building department Officers) કરી પૂલની બાજુમાં જ ડાયવર્ઝન આપવા રજૂઆત (Introduction to give diversion right next to the pool) કરવામાં આવી હતી.

Dilapidated Pool On Shihori Highway: શિહોરી હાઈવેના જર્જરિત પૂલથી પ્રવાસીઓને હાલાકી, ધારાસભ્યને કરાઇ રજૂઆત

શિહોરી હાઈવે પર નાયતા ગામનો પૂલ જર્જરિત હાલતમાં

પાટણ શિહોરી હાઈવે પર નાયતા ગામનો પૂલ જર્જરિત હાલતમાં છે અને નીચેના ભાગમાં મોટી તિરાડો સાથે પોપડા પડી જતા આ પૂલના બન્ને છેડે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી લોખંડની એંગલો નાખી એસટી બસો તેમજ ભારે વાહનોની અવરજવર માટે પૂલ બંધ કરવામાં આવ્યો છે. હાલ આ પ્રકારના ભારે વાહનોને કાચા ત્રણ રસ્તાથી સરીયદ વાયા ઉંદરા થઈને કંબોઈ ચાર રસ્તા પરથી જવાની પરવાનગી આપવામાં આવી છે, જ્યારે શિહોરી તરફથી આવતા ભારે વાહનોને નાયતા થઈને વાયા મોરપા, વાગડોદ થઈ ડીસા પાટણ પરથી પસાર થવું પડે છે. જેથી હાઇવે પરના ૧૦ થી વધુ ગામોની પ્રજા અને વિદ્યાર્થીઓ એસટી બસ સેવાથી વંચિત રહે છે.

ધારાસભ્યએ ઉઠાવી ચીમકી

માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા અચાનક પૂલ બંધ કરાતા પ્રવાસીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને ભારે વાહન ચાલકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવાનો વારો આવતા પાટણ ખાતે સ્થાનિક આગેવાનો દ્વારા ધારારાસભ્ય કીરીટ પટેલને આ મામલે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, પુલની બાજુમાં અમને ડાઇવર્ઝન આપવામાં આવે ત્યારે ધારાસભ્યએ જણાવ્યું કે, આ બાબતે માર્ગ-મકાન વિભાગના અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરીશ અને જો પૂલ પાસે ડાયવર્ઝન આપવામાં નહીં આવે તો મુખ્યપ્રધાન સહિત ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરવાની ધારાસભ્યએ ચીમકી આપી છે.



પ્રજાની હાલાકીને ધ્યાને લઇને ધારાસભ્ય દ્વારા તુરંતજ પગલા લેવાયા

પ્રજાની હાલાકીને ધ્યાને લઇને ધારાસભ્યએ તાત્કાલિક માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરી હતી. આ સાથે પુલની બાજુમાં જ ડાઇવર્ઝન આપવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી અને જણાવ્યું હતું કે, આ સમસ્યાનો તાકિદે ઉકેલ નહીં આવે તો પ્રવાસીઓ અને વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન સહિત ઉચ્ચ કક્ષાએ રજુઆત કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ- અમદાવાદ સિક્સલેનના હાઈવેના બે કોન્ટ્રાક્ટરને ધીમા કામ માટે નોટિસ

આ પણ વાંચો: 8 વર્ષ પહેલા 50 કરોડના ખર્ચે પાટણમાં બનેલી આયુર્વેદિક કૉલેજની હાલત જર્જરિત, હાઈકોર્ટ ખફા