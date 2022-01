પાટણઃ કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બનાવવામાં આવેલી ત્રણ માળની અદ્યતન ધારપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં છેલ્લા 8 મહિનાથી 11 લિફ્ટ બંધ (Lift closed at Dharpur Hospital) હાલતમાં છે, જેના કારણે દર્દીઓ અને તેમના પરિવારજનોને ભારે હાલાકી ભોગવવી (Trouble to patients at Dharpur Hospital) પડે છે. લિફ્ટ સંચાલનની જવાબદારી સંભાળતી પ્રોજેકટ ઈમ્પિમેન્ટેશન યુનિટ (પી.આઇ.યુ) એજન્સીના જવાબદાર સત્તાધીશોને તાત્કાલિક આ બંધ લિફટ ચાલુ કરાવે તેવી (Demand for resumption of lift at Dharpur Hospital) માગ ઉઠવા પામી છે.

દર્દીઓની અનેક રજૂઆત છતાં કોઈ નિવારણ નહીં

આ હોસ્પિટલમાં પાટણ ઉપરાંત અન્ય જિલ્લાના દર્દીઓ પણ મોટી સંખ્યામાં સારવાર માટે આવે છે, જેમાંથી કેટલાક દર્દીઓને દાખલ કરવામાં આવે છે, પરંતુ કોરોનાની બીજી લહેર બાદ છેલ્લા 8 મહિનાથી આ હોસ્પિટલની અંદર લિફ્ટ પૈકી 11 લિફ્ટ કોઈ કારણોસર બંધ છે. 3 માળની આ અદ્યતન હોસ્પિટલમાં લિફ્ટ બંધ હોવાથી અહીંયા દાખલ થતાં દર્દીઓ તેમ જ તેમના પરિવારજનોને સીડીઓના પગથિયાં ચડીને પ્રથમ બીજા અને ત્રીજા માળે જવાની ફરજ પડે છે. ખાસ કરીને સિનિયર સિટિઝન અને મહિલાઓને અનેક તકલીફો ભોગવવી (Trouble to patients at Dharpur Hospital) પડે છે.

બંધ લિફ્ટ આ મામલે એજન્સીના જવાબદારોને જાણ કરી છે: ડોક્ટર

ધારપુર સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ ડોક્ટર મનીષ રામાવતે જણાવ્યું હતું કે, હોસ્પિટલની લિફ્ટના મેઈન્ટેનન્સની જવાબદારી પ્રોજેકટ ઈમ્પ્લિમેન્ટેશન યુનિટ (પીઆઈયુ)ને આપવામાં આવી છે. આથી તેની કામગીરી અમારા અધિકાર ક્ષેત્રમાં આવતી નથી. આ લિફ્ટ બંધ આ મામલે પીઆઈયુ એજન્સીના જવાબદાર અધિકારીઓને લેખિતમાં જાણ કરવામાં આવી છે.

લિફ્ટ મામલે ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરાઈ

ધારપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં બંધ પડેલી લિફ્ટ બાબતે (Lift closed at Dharpur Hospital) હોસ્પિટલમાં હાજર PIUના જવાબદાર કર્મચારી સ્વપ્નેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ધારપુર સિવિલ હોસ્પિટલમા લિફ્ટના સંચાલનની જવાબદારી અગાઉ મેડિકલ ઓથોરિટી પાસે હતી, પરંતુ કોરોનાની બીજી લહેર પછી મેઈન્ટેનન્સની જવાબદારી અમને સોંપવામાં આવી છે. હાલમાં આ બંધ લિફ્ટ મામલે ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયા (Tender process of lift in Dharpur Hospital) પૂર્ણ કરવામાં આવી છે અને આગામી એક અઠવાડિયામાં ટેન્ડરના ભાવ ખોલી જેતે એજન્સીને કામગીરી સોંપીને તાકીદે લિફ્ટ ચાલુ કરવામાં આવશે.