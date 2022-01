પાટણ: પાટણ (Corona In Patan) શહેર સહિત જિલ્લામાં કોરોનાની ત્રીજી લહેરમાં (Third Wave Of Corona) દિવસે દિવસે સંક્રમણમાં સતત વધારો થતાં કોરોના કેસની સંખ્યા વધી રહી છે.

આરોગ્ય વિભાગની ઉંઘ ઉડી ગઈ

પાટણ (Corona In Patan) શહેરમાં શનિવારે વધુ 236 નવા કેસ સામે આવતાં આરોગ્ય વિભાગની (Department of Health) ઉંઘ ઉડી ગઈ છે. નોંધાયેલા નવા કેસોમાં પાટણ શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી જ એકી સાથે 97 કેસ પોઝિટિવ આવતા શહેરીજનોમાં ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે

પાટણ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 129 કોરોના પોઝિટિવ નોંધાયા

પાટણ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ 32 દર્દીઓ કોરોનાથી સંક્રમિત થયા છે આમ શનિવારે એક જ દિવસમાં પાટણ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં મળી કુલ 129 કોરોના પોઝિટિવ નોંધાયા છે.

311 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી

311 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે અને જિલ્લામાં ત્રણ દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. જ્યારે 871 દર્દીઓ હોમ આઇસોલેશનમાં છે. આમ જિલ્લામાં કુલ એક્ટિવ કેસનો આંક 1421 પર પહોંચ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

Corona In Patan : પાટણ જિલ્લામાં કોરોનામાં તેજી, 217 નવા કેસ નોંધાયા

Patan Corona Positive couple: પાટણ જિલ્લામાં 7 મહિના બાદ કોરોનાનો પગપેસારો, સિદ્ધપુરમાં 2 કેસ નોંધાયા