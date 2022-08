નવસારીઃ નવસારી-બિલિમોરા સોમનાથ મંદિરમાં યોજાયેલા મેળામાં (Navsari Bilimora Somnath Temple Fair) મોટી સંખ્યામાં લોકો દર્શનાર્થે આવી રહ્યા છે. ત્યારે આ મેળામાં 2 મહિલાઓએ ઝઘડો કરતા તેઓ ચર્ચાનો વિષય બની હતી. આ બંને મહિલાઓએ એકબીજાના વાળ પકડીને એકબીજાને માર (The video of the girls fight went viral) માર્યો હતો. જોકે, આ બંને મહિલાઓને છૂટી પાડવાની જગ્યાએ લોકો તેનો વીડિયો બનાવવામાં મશગુલ જોવા મળ્યા હતા.

મંદિરના પરિષદમાં યોજાયો મેળો - જિલ્લાના બિલિમોરા ખાતે હાલ સોમનાથ મંદિરનો મેળો (Navsari Bilimora Somnath Temple Fair) ચાલી રહ્યો છે, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં દૂરદૂરથી શ્રદ્ધાળુઓ દર્શનાર્થે ઉમટી પડતા હોય છે. સાથે જ મંદિર પરિસદ નજીકમાં જ મેળાનું (Navsari Bilimora Somnath Temple Fair) પણ આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે, જ્યાં લોકોની જનમેદની ઉમટી પડતી હોય છે. અત્યારે તો બિલિમોરા વિસ્તારમાં સોશિયલ મીડિયામાં આ વીડિયો ખૂબ વાયરલ (The video of the girls fight went viral) થઈ રહ્યો છે અને લોકો વચ્ચે પણ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે.

મહિલાઓએ એકબીજાના વાળ ખેંચ્યા - વાયરલ વીડિયોમાં (The video of the girls fight went viral) દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, બિલિમોરા ખાતે સોમનાથના મેળામાં (Navsari Bilimora Somnath Temple Fair) આવેલી કેટલીક યુવતીઓ કોઈ કારણસર વાળ પકડી બાખડી પડી હતી, જે બાદ ઉપસ્થિત લોકોએ મારામારીના લાઈવ દ્રશ્યો પોતાના સેલ ફોનમાં કંડારી લઈ વાયરલ (The video of the girls fight went viral) કર્યા છે.

પોલીસે શરૂ કરી તપાસ - જોકે, આ વીડિયો ચોક્કસ બિલિમોરાનો જ છે કે પછી અન્ય સ્થાનનો. તેમ જ આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ ક્યારે થયો હતો. તે બાબત હજી સ્પષ્ટ નથી થઈ. બીજી તરફ ETV Bharat આ વીડિયોની પુષ્ટિ નથી કરતું. તો બિલિમોરા પોલીસે વાયરલ (The video of the girls fight went viral) વીડિયોના આધારે તપાસની (Bilimora Police) કવાયત શરૂ કરી છે.