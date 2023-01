નવસારીમાં ચાઈનીઝ દોરી વેચનાર પર પોલીસની લાલ આંખ, બે આરોપી પકડાયા

નવસારી ગુજરાત રાજ્યમાં ઉતરાયણનો તહેવાર હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવવામાં આવે છે. પરંતુ રાજ્ય સરકારે કેટલાક નિયમો બનાવ્યા છે. જેમાં પર્યાવરણ અને અબોલ પશુ પક્ષીઓને જીવન પર ખતરો ઊભો કરતા (Chinese Dori navsari) ચાઈનીઝ અને કાંચ કરોટી મિશ્રયુક્ત દોરીનો ઉપયોગ બદલ જિલ્લામાં(Chinese Dori quantity seized in navsari ) કેસ નોંધાયા. ઉતરાયણ આવતા પોલીસ દ્વારા પ્રતિબંધિત પતંગના દોરા સામે લાલ આંખ જોવા મળી રહી છે. ચાઈનીઝ દોરીને કારણે પક્ષીઓની સાથે લોકોના પણ મોત થઇ જતા હોય છે. જેને લઇને પોલીસે કડક વલણ કર્યું છે.અને 400 રૂપિયાના ચાઈનીઝ દોરીનો જથ્થો કબજે કરીને બે આરોપી (2 detained with Chinese Dori in navsari) વિરુદ્ધ કાયદેસરના પગલાં લીધા છે.

પોલીસે ગુનો નોંધ્યો દશેરા ટેકરીના રેલ રાહત કોલોનીના જાહેર રોડ ઉપર આરોપી દિલીપ દંતાણી અને રાહુલ દંતાણી ચાઈનીઝ પ્રતિબંધિત દોરીના વેચી રહ્યા હોવાની જાણ ટાઉન પોલીસને (Police arrested two accused selling Chinese Door) થતા 400 રૂપિયાના ચાઈનીઝ દોરીનો જથ્થો કબજે કરીને બે આરોપી વિરુદ્ધ કાયદેસરના પગલાં લીધા છે. તો સાથે જ SOG એ પણ જિલ્લામાંથી અનેક કેસ ચાઈનીઝ દોરાના વેચાણ સામે નોંધ્યા છે.

કાચ મિક્સ કરી વાંસદા તાલુકામાં પણ રાઈસ મિલની સામે આરોપી શંકર વિનોદ નાયકા પ્રતિબંધિત કરોટી નો ઉપયોગ દોરી બાંધવામાં કરતા તેના વિરોધ પણ કાયદેસરના પગલાં લઈને રૂપિયા 20 નો મુદ્દા માલ કબજે કર્યો છે. સરકાર દર વર્ષે જાહેરનામું બહાર પાડીને ઉતરાયણમાં પતંગ ચગાવવા ઉપયોગી ચાઈનીઝ દોરા તેમજ કાચ મિક્સ કરી દોરા માંજતા વેપારી વિરુદ્ધ કાયદેસરના પગલાં લેવાની શરૂઆત નવસારી (navsari police in action) જિલ્લામાં થઈ ગઈ છે.

વેચાણ સામે વિરોધ દર વર્ષે સામાજિક સંસ્થાઓ પણ ચાઈનીઝ દોરા ના વેચાણ સામે વિરોધ કરે છે. અને અબોલ મૂંગા પશુ પક્ષીઓના જીવન સામે ખતરો ઉભા કરતા ચાઈનીઝ દોરાની છેલ્લા અનેક સમયથી પ્રતિબંધ હોવા છતાં કેટલાક વેપારીઓ નફો રડવા માટે ચાઈનીઝ દોરાનું ચોરી છુંપીથી વેચાણ કરતા હોય છે. જેને રોકવા માટે તંત્ર દર વર્ષે ઉતરાયણ અગાઉ રેડ કરે છે. એવી જ રીતે નવસારી જિલ્લામાં પણ પોલીસ દ્વારા ચાઈનીઝ દ્વારા વિરુદ્ધ એક અભિયાનની શરૂઆત થઈ છે.