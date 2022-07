નવસારી : નવસારી જિલ્લામાં ગત 7 થી 15 જુલાઈ અઠવાડિયા સુધી મેઘાએ બઘડાટી બોલાવી હતી. નવસારી સહિત ઉપરવાસમાં પડેલા સાંબેલાધાર વરસાદને કારણે જિલ્લાની કાવેરી, અંબિકા અને પૂર્ણા નદીમાં ત્રણવાર પૂરની સ્થિતિ બની હતી. જ્યારે 14-15 જુલાઈના રોજ ઘોડાપૂર આવતા નદી કિનારાના અનેક ગામડાઓ અને શહેરોના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં તારાજી સર્જાઈ છે. પૂરના ધસમસતા પાણીને કારણે ઘણા રસ્તાઓ, પુલ તેમજ મકાનોને નુકશાન થયું હતું.

કેન્દ્રીય ટીમે ગઈકાલે ગ્રામ્ય વિસ્તારની મુલાકાત બાદ આજે નવસારી શહેરની મુલાકાત લીધી

13 વિભાગો સાથે બેઠક - આ સ્થિતિના નિરીક્ષણ માટે ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલયના ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની ઇન્ટર મિનિસ્ટ્રીયલ ટીમ - (Inter Ministerial Team of Disaster Management of Ministry of Home Affairs) હોમના જોઈન્ટ સેક્રેટરી સંજીવ સહેગલ સહિત ચાર સભ્યોની ટીમે બે દિવસ નવસારી જિલ્લાના પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં સ્થાનિક તંત્ર સાથે ફરી સ્થળ સ્થિતિનું નિરીક્ષણ (Survey of flood damage in Navsari) કર્યુ હતું. સાથે જ તંત્રના જુદા-જુદા 13 વિભાગો સાથે બેઠક કરી સમીક્ષા (Centers Inter Ministerial Team visits Navsari to inspect flood damage) પણ કરી હતી.

પૂરની અસર ન હતી ત્યાં ફર્યાં અધિકારીઓ - ગત રોજ જિલ્લાના ગણદેવી, ચીખલી અને વાંસદા તાલુકાના પૂર પ્રભાવિત ગામડાઓમાં ટીમ ફરી હતી. જ્યારે આજે નવસારી શહેરના પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારની કેન્દ્રીય ટીમ મુલાકાત કરવાની હતી. પરંતુ પૂર અસરગ્રસ્ત વિસ્તારને બદલે સીઓએ એમને જ્યાં પૂરની સ્થિતિ જ ન હતી, એવા વિસ્તારોમાં ફેરવ્યા હતાં. જેના કારણે ટીમ શહેરના દશેરા ટેકરી, ભેંસતખાડા, ગધેવાન મોહલ્લો, શાંતાદેવી રોડ, કે જ્યાં પૂરની સ્થિતિ હતી, ત્યાં પહોંચી જ શકી ન હતી. બાદમાં શહેરના મુખ્ય ફિલ્ટરેશન પ્લાન્ટની મુલાકાત લઈ ( Inter Ministerial Team of Disaster Management of Ministry of Home Affairs ) ટીમ પરત ફરી હતી.

કેન્દ્રીય ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની ટીમના અહેવાલમાં નુકસાન - નવસારી જિલ્લામાં ગત દિવસોમાં આવેલા ભારે વરસાદ અને પૂરને કારણે ભારે નુકશાની થઈ હોવાનું કેન્દ્રીય ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની ટીમના નિરીક્ષણમાં (Survey of flood damage in Navsari) બહાર આવ્યું છે. જેમાં સૌથી વધુ ખેડૂત પ્રભાવિત થયાં છે. જિલ્લામાં 87 ગામડાઓમાં 3 હજારથી વધુ હેકટરમાં નુકશાન થવા સાથે 11,254 ખેડૂતોને 4 કરોડથી વધુ નુકશાન થયું છે. જિલ્લામાં 62 ગામોમાં પૂરથી નુકશાન નોંધવામાં આવ્યુ છે. જેમાં 40 કાચા મકાનોને નુકશાની, 16 મકાનો સંપૂર્ણ નાશ પામ્યાં હતાં. જિલ્લામાં 277 વીજ પોલ તેમજ 2 ટ્રાન્સફર ખરાબ થયા હતાં. કાંઠામાં 88 ઝીંગા તળાવોને પણ નુકશાન થયું હતું. જ્યારે પૂર દરમિયાન કુલ 6 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો અને 85 પશુઓના પણ પૂરને કારણે મોત નોંધાયા છે.

કેન્દ્ર સરકારમાં સુપરત કરશે અહેવાલ- કરશે કેન્દ્રના હોમ અફેર્સની ટીમે ( Inter Ministerial Team of Disaster Management of Ministry of Home Affairs ) નવસારીની બે દિવસીય મુલાકાત લીધા બાદ એનો પૂરથી તારાજીનો પ્રાથમિક અહેવાલ (Preliminary report on flood devastation ) તૈયાર કરી કેન્દ્ર સરકારમાં સુપરત (Report On Navsari Flood) કરશે, જેના આધારે સરકાર દ્વારા રાહત પેકેજ જાહેર (Relief package for Navsari) થાય એવી સંભાવના સેવાઇ રહી છે.