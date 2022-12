નવસારી : નવસારી જિલ્લામાં નેશનલ હાઇવે નંબર 48 પર આવેલા વેસ્મા ગામ નજીક ગમખ્વાર અકસ્માત (Accident near Vesma village in Navsari) સર્જાયો હતો. કાર અને બસ વચ્ચે થયેલા આ અકસ્માતમાં 10 લોકોના કરુણ મોત (10 people died on the spot) થયા છે. માહિતી મુજબ કારમાં બેઠેલા તમામ આઠ લોકોના ઘટના સ્થળે મોત નિપજ્યા છે. બસના ડ્રાઇવરને હાર્ટ એટેક આવતા આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. હાલ તેને સારવાર હેઠળ ખસેડવામાં આવ્યા છે. (Accident at Vesma village of Navsari)

અકસ્માતમાં 10 લોકોના મોત : પૂરપાટ દોડતી ફોર્ચ્યુંનર કાર ડીવાઈડર કૂદીને સામેના ટ્રેક પર જતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માતમાં ફોર્ચ્યુંનર કારમાં સવાર 9 માંથી 8 યુવાનોના ઘટના સ્થળે જ કમકમટીભર્યા મોત થયા હતા. બસ ડ્રાઈવરનુ પણ અકસ્માત અને હાર્ટ એટેકને કારણે મોત થયું હતું. લક્ઝરી બસ સુરતથી વલસાડ તરફ જઈ રહી હતી. બસમાં સવાર 30 લોકોને નાની મોટી ઈજા થતા નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા. જેમાંથી 11 ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત લોકોને નવસારીની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા. બસમાં સવાર લોકો વલસાડના કોલક ગામના વતની છે. કોલેજના ગ્રામજનો અમદાવાદના પ્રમુખ સ્વામી નગરમાં દર્શનાર્થે ગયા હતા. ફોર્ચ્યુંનરમાં સવાર મૃતક યુવાનો ભરૂચના હોવાનું પ્રાથમિક તારણ છે. કારમાં સવાર એકને સુરતની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. ઘટનાને પગલે જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક, જિલ્લા અધિક કલેકટર સહિતનો કાફલો ઘટના સ્થળે અને સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખડે પગે છે.