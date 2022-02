મોરબીઃ હિન્દી ફિલ્મોની અભિનેત્રી સારાઅલી ખાન ફિલ્મના શૂટિંગ માટે મોરબી જિલ્લામાં (Sara ali Khan in Morbi) પહોંચી છે. તેની સાથે અભિનેત્રી ચિત્રાંગદા સિંહ અને અભિનેતા વિક્રાંત મેસ્સી (Actor Vikrant Messi in Morbi) પણ પહોંચ્યા છે. વાંકાનેર પેલેસમાં હિન્દી ફિલ્મ 'ગેસ લાઈટ'નું શૂટિંગ (Shooting of the film Gas Light in Morbi) આવતીકાલથી (મંગળવાર) શરૂ થવાનું છે. તે પહેલા ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ મોરબી પહોંચી છે. તો અભિનેતા અક્ષય કુમાર પણ વાંકાનેરમાં ફિલ્મના શૂટિંગ માટે (Film shooting at Wankaner Palace) આવે તેવી શક્યતા છે.

ફિલ્મનું શૂટિંગ વાંકાનેર પેલેસમાં થશે

વાંકાનેરના પેલેસમાં અગાઉ અનેક હિન્દી ફિલ્મના શૂટિંગ કરવામાં (Film shooting at Wankaner Palace) આવ્યું છે. ત્યારે હિન્દી ફિલ્મ 'ગેસ લાઈટ'ના શૂટિંગ આજથી શરૂ (Shooting of the film Gas Light in Morbi) થવાનું છે. તેના માટે કલાકારો મોરબી જિલ્લાના મહેમાન બન્યા છે.

અભિનેત્રી ચિત્રાંગદા સિંહ પણ પહોંચી મોરબી

અન્ય દિગ્ગજ કલાકારો પણ મોરબી આવે તેવી શક્યતા

વાંકાનેર પેલેસમાં જે ફિલ્મનું શૂટિંગ થવાનું (Film shooting at Wankaner Palace) છે. તે માટે બોલિવુડ સ્ટાર સારાઅલી ખાન, ચિત્રાંગદા સિંહ (Actress Chitrangada Singh in Morbi) અને અભિનેતા વિક્રાંત મેસ્સી (Actor Vikrant Messi in Morbi) સહિતના કલાકારો આવ્યા છે. અહીં આવતીકાલ (મંગળવાર)થી શૂટિંગ શરૂ થશે. તો અન્ય ફિલ્મ જગતની જાણીતી હસતી પણ શૂટિંગમાં આવે તેવી શકયતા જણાઈ રહી છે.