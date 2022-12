મોરબી ગુજરાતના રાજમાર્ગો અકસ્માતથી છાશવારે રક્તરંજીત થયા કરે છે. મોરબી જિલ્લામાં પણ અવારનાર રફ્તારની ગતિમાં બેકાબુ બનેલા લોકો જીવલેણ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવી બેસે છે ત્યારે અકસ્માત અટકાવવા ટંકારા પોલીસ દ્વારા અનોખું અભિયાન (Accident Awareness Campaign in Morbi )હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. જ્યાં પોલીસ સ્ટેશનની બહાર લાલ રંગની એક કાર (Red Car at Tankara Police Station )મુકવામાં આવી છે. આ કારમાં અકસ્માતમાં બે લોકોના મૃત્યુ થયા છે

આ પણ વાંચો હાલોલ વડોદરા હાઇવે પર ગમખ્વાર અકસ્માત 4ના મૃત્યુ, 5 ઈજાગ્રસ્ત

વાહન ધીમે ચલાવો, આપણું કીમતી જીવન બચાવો સહિતના સૂત્રો મોરબી-રાજકોટ હાઈવે પર અવારનવાર અકસ્માત થતા હોયે છે. જેમાં કેટલાક લોકો જીવ ગુમાવતા હોય છે. ત્યારે ટંકારા પોલીસે અનોખો (Accident Awareness Campaign in Morbi ) પ્રયોગ કર્યો હતો. જેમાં તેમેણ રાજકોટ મોરબી હાઈવે પર પોલીસ મથક નજીક સ્ટેજ બનાવ્યું હતું. જેમાં પ્રથમ નજરે જ જોનારને ખબર પડી જાય કે કારના (Red Car at Tankara Police Station )બોનેટનો અકસ્માતમાં કે કચ્ચરઘાણ વળી ગયો છે. જેને જોઇને લોકો ઘડીક તેની આસપાસનું લખાણ વાંચવા પ્રેરાય છે.

આ પણ વાંચો કાર અને બાઇક વચ્ચે અકસ્માત બાઇક સવાર હવામાં ઉછળ્યો, જુઓ વીડિયો

અકસ્માત અંગેની જાગૃતિનો સંદેશ લાલ રંગની આ કારની સાથે લોકોમાં અકસ્માત અંગેની જાગૃતિનો સંદેશ ફેલાય તે માટે પોલીસે કારની (Red Car at Tankara Police Station )પાછળ એક બોર્ડ લગાવીને રોડ સેફટી અંગેના સૂત્રો ' ધીરજ અને ખંત લાવે અકસ્માત નો અંત'.,'અકસ્માત એ કુદરતની દેણ નથી,આપણું પરિણામ છે', 'નસીબ બચાવે કોઈકવાર,સુરક્ષા બચાવે વારંવાર' , 'વાહન ધીમે ચલાવો,આપણું કિંમતી જીવન બચાવો' રજૂ કર્યા હતા. આ સાથે એ લખાણ પણ લખ્યું હતું કે, આ કારમાં બે માનવીએ પોતાની જિંદગી ગુમાવી છે' જેને પગલે કાર નિહાળનારને અકસ્માતની ગંભીરતા અને ઝડપ પર કાબુ મેળવવાનો ખ્યાલ આવે. પોલીસ સ્ટેશનની બહાર આ સમગ્ર આયોજન (Accident Awareness Campaign in Morbi ) આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.