મોરબી: LCB પોલીસની સતર્કતાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. (Liquor smuggling in trucks under the guise of milk) જ્યાં પોલીસે દૂધના ફિલ્ટર મશીનની આડમાં થતી દારૂની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ કરી દારૂની હેરફેરી કરનાર ઈસમની અટકાયત કરી છે અને ટ્રકમાંથી વિદેશી દારૂની કુલ ૮,૧૯૬ બોટલો સાથે રૂપિયા ૩૪.૮૬ લાખનો વિદેશી દારૂ જપ્ત કર્યો છે. આ ઉપરાંત પોલીસની તપાસમાં અન્ય આરોપીનું નામ ખૂલતાં તેને કાયદાના સકંજામાં લેવા પોલીસે તજવીજ હાથ ધરી છે.

એલસીબી ટીમને બાતમી મળી હતી: મોરબી એલ.સી.બી.ના પ્રો.પી આઈ એન બી કલસરિયા અને ઇન્ચાર્જ પી આઈ કે જે ચૌહાણના માર્ગદર્શન હેઠળ પી એસ આઈ એન એચ ચુડાસમા સહિતની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હોય દરમિયાન પોલીસકર્મી રામભાઇ મંઢ, નિરવભાઇ મકવાણા, સંજયભાઇ રાઠોડ, ભગીરથસિંહ ઝાલા, ભરતસિંહ ડાભીને સયુંકત રાહે ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે, અમદાવાદ-ધ્રાંગધ્રા તરફથી એક ટાટા ટ્રક RJ-19-GC-0919 વાળી હળવદ-માળીયા તરફ આવનાર છે જે ગાડીના ઠાઠામાં દુધના ફીલ્ટર મશીનની આડમાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો ભરેલ છે.

ટ્રકમાં દારૂ ભરીને લઇ જવામાં આવતો હતો: આ બાતમીને આધારે એલસીબી ટીમે હળવદ તાલુકાના ઢવાણા પાટીયા પાસે વોચ ગોઠવી હતી. જ્યાં બાતમી અનુસારની ટ્રક પસાર તથા પોલીસે તેને અટકાવી હતી. અને તેના ચાલક મૂળ રાજસ્થાની ટ્રક ડ્રાઇવર કૈલાશ મદનસીંગ નેહરાની પૂછપરછ કરી હતી. અને પોલીસે ટ્રકની તલાશી લેતા તેમાં ફિલ્ટર મશીનની આડમાં અલગ-અલહ બ્રાન્ડની વિદેશી દારૂની રૂપિયા ૩૪.૮૬ લાખની કિમતની કુલ ૮,૧૯૬ બોટલો મળી આવી હતી. તેની સાથે આ ગુનામાં સંડોવાયેલ અન્ય આરોપી મૂળ રાજસ્થાનનો વતની પ્રકાશ જાખડનું નામ પણ ખૂલ્યું હતું.

દારૂ અને ટ્રક સહિતનો મુદામાલ પોલીસે કબજે કર્યો: જેને પગલે પોલીસે પોલીસે દારૂના જથ્થા સાથે રૂપિયા ૧૦ લાખનો ટ્રક, રૂપિયા ૫ હજારનો એક મોબાઈલ ફોન અને રોકડા રૂપિયા ૧૩૪૦ તથા અન્ય મુદામાલ મળી કુલ રૂપિયા ૪૪,૯૩,૩૬૦નો મુદામાલ કબ્જે કર્યો હતો અને હળવદ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો નોંધીને આ વિદેશી દારૂના નેટવર્કને ઉકેલવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી.