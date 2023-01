મોરબી મોરબીના નાની વાવડી ગામ નજીકથી બાઈકમાં પસાર થતા પિતાપુત્રને કારે ઠોકરે (Death in an accident near Nani Vavadi )લીધા હતા. તેમજ બાદમાં અન્ય એક સ્કૂટર સાથે કાર અથડાઈ હતી. જે અકસ્માતમાં ઈજા પામેલા આધેડનું મોત થયું હતું.આ બનાવમાં પાડોશીએ જમીનના ડખ્ખામાં આધેડના બાઈક સાથે કાર અથડાવી હત્યા (Article of murder )નીપજાવી હોવાનું બહાર આવતાં મોરબી પોલીસે હત્યાની કલમનો ઉમેરો કરી આરોપીની ધરપકડ (Morbi police Arrest Murder Accused )કરી છે.

પાડોશીએ જમીનના ડખ્ખામાં હત્યા કર્યાનો ખુલાસો મોરબીના આનંદનગર પાસે રહેતા કિરીટભાઈ નાથુભાઈ ચાવડાએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે ગત 14 ડીસેમ્બરે તે પોતાનું ઇલેક્ટ્રિક બાઈક લઈને નાની વાવડી ગામે ગયા હોય અને પરત આવતી વેળાએ વાવડી રોડ સ્વામીનારાયણ મંદિર સામે અજાણ્યા કાર ચાલકે અન્ય બાઈક સાથે અથડાવી બાદમાં ફરિયાદીના વાહનને ઠોકર મારી હતી. જેમાં ફરિયાદીના બાઈક પૂર્વે જે બાઈકને ટક્કર મારી હતી તેમાં સવાર હમીરભાઈ મેપાભાઈ પીઠમલ અને તેનો દીકરો કાનાભાઈને ઈજા થતા રાજકોટ ખસેડવામાં આવ્યા હતાં. જ્યાં 15 દિવસની સારવાર બાદ ઈજાગ્રસ્ત હમીરભાઈનું મોત (Death in an accident near Nani Vavadi )થયું હતું.

પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપીને ઝડપી લીધો આ બનાવ અકસ્માતનો નહીં પરંતુ હત્યાનો હોવાનો (Death in an accident near Nani Vavadi )ખુલાસો થવા પામ્યો છે. જેમાં મૃતક હમીરભાઈના પાડોશી કાના ડાયાભાઇ કુંભારવાડિયા સાથે જમીન બાબતનો ડખ્ખો ચાલતો હોવાથી આરોપી કાનાભાઈએ બાઈક સવાર પિતાપુત્રને કારથી ઠોકર મારી હતી. જે અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્ત હમીરભાઈનું મોત થયું હતું જેથી બનાવ હત્યામાં પલટાયો છે. જેથી પોલીસે હત્યાની કલમનો (Article of murder )ઉમેરો કરીને આરોપી કાનાભાઈ ડાયાભાઇને ઝડપી (Morbi police Arrest Murder Accused ) લઈને કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જોકે, મોરબીમાં દિવસે દિવસે ક્રાઈમરેટ વધી રહ્યો છે. ખાસ કરીને જમીન મામલે થતી માથાકુટમાં દિવસે દિવસે વધારો થઈ રહ્યો છે.