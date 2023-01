મોરબી: વાંકાનેર પંથકમાં દીપડાના આટાફેરા (Leopard in Wankaner Diocese) વચ્ચે ગઈકાલે સવારે એક દીપડો પાંજરે પુરાયા બાદ રાત્રીના વાંકાનેર નેશનલ હાઇવે પર અજાણ્યા વાહન હડફેટે આવી જતા દીપડાનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. (Leopard dies in an accident on Wankaner highway) તો આજે સવારે એક વધુ દીપડો પાંજરે પુરાયો હોવાનું વન વિભાગના અધિકારે જણાવ્યું હતું.



વહેલી સવારે વધુ એક દીપડો પાંજરે પુરાયો: વાંકાનેર શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં લાંબા સમયથી દીપડાએ દેખા દેતા વન વિભાગ એકશનમાં આવ્યું હતું અને દિગ્વિજય નગર ખાતે પાંજરું મુકવામાં આવતા ગઈકાલે વહેલી સવારે એક દીપડો પાંજરે પુરાયો હતો. તો વનવિભાગના RFO પ્રતિક નારોડીયા એ જણાવ્યું હતું કે, મોડી રાત્રે વાંકાનેર નેશનલ હાઇવે ગારીયા ગામ નજીક પર અજાણ્યા વાહનની હડફેટે આવી જતા એક દીપડાનું મોત નીપજ્યું હોવાની ધટના સામે આવી હતી.

દિગવિજય પ્લોટ વિસ્તારમાં: આ ધટનાની જાણ થતા જ આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા તો વાંકાનેર ફોરેસ્ટ વિભાગની ટીમ પણ જઈને ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી, તો વનવિભાગ અધિકારી જણવ્યું હતું કે, આજે વેહલી સવારે દિગવિજય પ્લોટ વિસ્તારમાંથી વધુ એક દીપડો પાંજરે પૂર્યો હતો તેવું જાણવા મળ્યું છે.