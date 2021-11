સિરામિક એસોસીએશન દ્વારા મુખ્યપ્રધાનની રજત તુલા કરવામાં આવી

મોરબીમાં ભાજપનો સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ યોજાયો

માસ્ક અને સોશ્યલ ડિસ્ટન્સનાં નિયમો નેવે મુક્યા

મોરબી: મોરબીમાં યોજાયેલ સ્નેહમિલન સમારોહ(BJP's Sneha Milan program)માં સિરામિક એસોસીએશન દ્વારા મુખ્યપ્રધાનની રજત તુલા કરવામાં આવી હતી(CM's silver was weighed by the Ceramic Association ). સભાને સંબોધતા મુખ્યપ્રધાને જણાવ્યું હતું કે, કાર્યકરોમાં રણછોડ દેખાવા જોઈએ જેથી બધા સોલ્યુશન થઇ જાય છે. મોરબીના ઉદ્યોગમાં હરીફાઈ નથી કોઈ ઉદ્યોગપતિ નીચે પડે તો બીજા તેને ઉપર લાવે છે તેમ ભાજપના કાર્યકરોએ એકબીજા સાથે હરીફાઈ ના કરવી જોઈએ પરંતુ એકબીજાને સાથ સહકાર આપવો જોઈએ ભાજપ બધાને સાથે લઈને ચાલનાર પાર્ટી છે.

મોરબીમાં ભાજપનાં સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમમાં મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલે આપી હાજરી

182નાં લક્ષ્યની યાદ પણ કાર્યકરોને અપાવી

મુખ્યપ્રધાને ભાજપનાં કાર્યકરોને જણાવ્યું હતું કે, કામ લઈને આવો તે કામો તરત કરી આપવામાં આવશે. સ્થાનિક લોકો સાથે કાર્યકર્તા કામ લઈને આવશે તો તેનું કામ કરી દઈને કાર્યકરોનો વટ પાડી દેવાની જવાબદારી અમારી છે. તેમજ ગુજરાત વિધાનસભા ચુંટણીમાં ૧૮૨નાં લક્ષ્યની યાદ પણ કાર્યકરોને અપાવી હતી.

માસ્ક અને સોશ્યલ ડિસ્ટન્સના નિયમો નેવે મુક્યા

મોરબીમાં ત્રણ માસ સુધી કોરોના કેસોમાં રાહત જોવા મળ્યા બાદ દિવાળીની રજાઓ બાદ કોરોના કેસો નોંધાઈ રહ્યા છે. ત્યારે ભાજપના કાર્યક્રમમાં મુખ્યપ્રધાનની ઉપસ્થિતિમાં જ માસ્ક અને સોશ્યલ ડિસ્ટન્સનાં નિયમો ભુલાયા હતા જેમાં આગેવાનો અને કાર્યકરો માસ્ક વિના નજરે પડ્યાં હતા.

