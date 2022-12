મહિસાગર જનરલ હોસ્પિટલમાં સુવિધાનો અભાવ

મહીસાગર: મહીસાગર જિલ્લાના મુખ્ય મથક લુણાવાડા ખાતે આવેલી હોસ્પિટલને જનરલ હોસ્પિટલનો (mahisagar general hospital) દરજજો આપવામાં આવ્યો છે. પરંતુ લુણાવાડાની હોસ્પિટલ જ બીમાર હાલતમાં જોવા મળી (no facility in mahisagar General Hospital) છે. અહીં મહીસાગર જિલ્લામાં ખૂણે ખૂણેથી સારવાર અર્થે લોકો આવે છે. ત્યારે મહિસાગર જિલ્લાની જનરલ હોસ્પિટલમાં કેટલીક સુવિધાનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો (no general physician at hospital) છે.

સુવિધાનો અભાવ: અહી જિલ્લા આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા મોકડ્રીલ તો યોજાઈ, જેમાં બેડ સહીત ઓક્સીજન પ્લાન્ટ, લેબની સુવિધા તો છે, પણ સંજીવની સમાન અને દર્દી માટે ઈશ્વરનું રૂપ ગણાતાં ડોકટર એટલે કે ફિઝિશિયન ન હોવાના કારણે કોરોનાના દર્દી આ હોસ્પિટલમાં આવે તો રામ ભરોસે રહેવું (no general physician at hospital) પડે. મહીસાગર જિલ્લો બને આઠ વર્ષથી પણ વઘુનો સમય થઈ ગયો છે ત્યારે જીલ્લાની અદ્યતન ગણાતી નવી હોસ્પિટલનું કામ પણ ગોકળ ગતિએ ચાલી રહ્યુ છે. હાલ તો જીલ્લાની હોસ્પિટલમાં કુલ 933 જેટલાં બેડ તો છે પણ જો જિલ્લામાં એક પણ કેસ કોવિડનો નોંધાય તો તેને યોગ્ય સારવાર આપી શકે તેવાં ફિઝિશિયન ડોક્ટર ન હોવાના કારણે આ સમગ્ર તૈયારી તેમજ મોકડ્રિલ વ્યર્થ ગણી (no general physician at hospital) શકાય.

ફિઝિશિયનની જગ્યા ખાલી: જિલ્લા વહીવટી તંત્ર ક્યારે ફિઝિશિયન સહીત અન્ય ડોકટરની જગ્યા ભરશે તે એક મોટો સવાલ ઉભો થઈ રહ્યો છે. આ ઉપરાંત જિલ્લા અધિક્ષકની જગ્યા પણ છેલ્લાં ત્રણ વર્ષથી ચાર્જ પર છે, ત્યારે જિલ્લા આરોગ્ય તંત્ર વહેલી તકે જરૂરિયાત મુજબના ડોકટર લેવામાં આવે તેવી લોક માંગ પણ ઉભી થઈ છે. આ અંગે લુણાવાડા જનરલ હોસ્પીટલ અધિક્ષક ડૉ. જે.કે.પટેલે જણાવ્યુ (General Hospital Superintendent Dr JK Patel) કે, કોરોના માટે 50 બેડ ઓક્સિજન વાળા બેડ તૈયાર કરેલા છે. PSA પ્લાન્ટ ચાલુ હાલતમાં છે. તથા 60 જેટલા સિલિન્ડર પણ છે મોટા, ઓક્સિજનના. અત્યારે સ્ટાફમાં તમામ સ્ટાફ ભરેલો છે, ફક્ત સ્પેસિયાલિસ્ટમાં ફિઝીસિયનની જગ્યા ખાલી છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો કોરોનાના સમયમાં ફિઝીસિયનની જરૂર વધારે પડતી હોય છે.