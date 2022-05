કચ્છઃ સરહદી જિલ્લા કચ્છમાં દરિયાઈ સીમાથી અવારનવાર કેફી દ્રવ્યો (Checking of BSF personnel in maritime area) મળી આવે છે. ત્યારે કચ્છની દરિયાઈ સીમામાંથી ચરસના પેકેટ મળી આવવાનો સિલસિલો યથાવત્ (Packets of charas were found from Kutch) છે. તો આજે (બુધવારે) લખપતના લક્કીનાળાના દરિયાઈ વિસ્તારમાંથી BSFના જવાનોને બિનવારસી હાલતમાં ચરસના 8 પેકેટ મળી આવ્યા છે.

લક્કી નાળાના દરિયાઈ વિસ્તારમાંથી મળ્ચા ચરસના પેકેટ - કચ્છના દરિયાઈ વિસ્તારમાંથી ખાસ કરીને ભારત પાકિસ્તાનની બોર્ડર પરથી અવારનવાર ડ્રગ્સનો જથ્થો તેમ જ શંકાસ્પદ વસ્તુઓ મળી આવી છે. આ ઉપરાંત પાકિસ્તાની બોટો અને માછીમારો પણ ઝડપાયા છે. ત્યારે હવે ક્રિક વિસ્તાર ગણાતા કચ્છના લક્કી નાળાના વિસ્તારમાંથી BSFના જવાનોને ફૂટ પેટ્રોલિંગ (Checking of BSF personnel in maritime area) કરતા સમયે ચરસના 8 પેકેટ મળી આવ્યા છે.

જુદી જુદી એજન્સીઓએ 1,479 ચરસના પેકેટ જપ્ત કર્યા - આ અગાઉ BSF, ગુજરાત પોલીસ, કોસ્ટગાર્ડ, કસ્ટમ્સ દ્વારા જખૌ બંદર અને ક્રીક વિસ્તારમાંથી આવા જ ચરસના પેકેટો પકડી પાડવામાં આવ્યા છે. તો પાકિસ્તાન તરફથી આવતા દરિયાઈ લહેરોથી ધોવાઈ ગયેલા આ ચરસના પેકેટ ભારતમાં પ્રવેશે છે, જેને BSF અને અન્ય એજન્સીઓએ રિકવર કરી લીધા છે. 20 મે 2020થી BSF અને અન્ય તમામ એજન્સીઓ દ્વારા કુલ 1,479 ચરસ પેકેટ જપ્ત (Packets of charas were found from Kutch) કરવામાં આવ્યા છે.