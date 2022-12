કચ્છ: કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા પંક્તિને સાર્થક કરતા અનેક ઐતિહાસિક સ્થળો કચ્છમાં આવેલા છે ત્યારે ખાસ કરીને જિલ્લા મથક ભુજ ખાતે રાજાશાહી વખતના પ્રાગ મહલ(Monarchy-era Prague Castle at Bhuj) ખાતે રાજ પરિવારના રાજ કુંવર દ્વારા પ્રવાસીઓ કચ્છથી કચ્છની યાદગીરી સાથે લઈ જાય તેવા હેતુસર(For the purpose of taking away the memory of Kutch) એક અનોખો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં પ્રાગ મહલ ખાતે ધ પેલેસ બૂટિક શરૂ કરવામાં (the royal family of Kutch to boost tourism) આવ્યું છે. જેમાં પ્રાગ મહલ સબંધિત મર્ચેન્દાઈઝ અને સોવેનીયર ટીશર્ટ, બેગ, કોફી મગ વગેરે સ્વરૂપમાં રાખવામાં આવ્યું છે.

કચ્છના રાજપરિવાર દ્વારા પ્રવાસનને વેગ આપવા શરૂ કરાયો ધ પેલેસ બૂટિક

પેલેસનો ઇતિહાસ: પ્રાગમહલનું નામ રાવ પ્રાગમલજી બીજાના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે. જેમણે 1865માં તેનું સંચાલન કર્યું હતું. તે ઇટાલિયન ગોથિક શૈલીમાં કર્નલ હેનરી સેન્ટ ક્લેર વિલ્કિન્સ દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે તેને ઇન્ડો-સારાસેનિક રિવાઇવલ શૈલી પર રોમેનેસ્ક આર્કિટેક્ચર ટ્વિસ્ટ તરીકે વધુ સારી રીતે વર્ણવવામાં આવશે અને ઘણા ઇટાલિયન કારીગરો તેના બાંધકામમાં સામેલ હતા. મહેલના કારીગરોને સોનાના સિક્કામાં વેતન ચૂકવવામાં આવતું હતું. મહેલનું બાંધકામ, જેનો આખરે ખર્ચ 3.1 મિલિયન રૂપિયા હતો તે 1875માં પ્રાગમલજી બીજાના મૃત્યુ પછી 1879માં ખેંગારજી ત્રીજાના શાસન દરમિયાન પૂર્ણ થયું હતું. કર્નલ વિલ્કિન્સ સાથે પ્રાગમહલના બાંધકામમાં સ્થાનિક કચ્છી બિલ્ડર સમુદાય (કચ્છના મિસ્ત્રીઓ) પણ સામેલ હતા. 2001ના ધરતીકંપ પછી કચ્છના મહારાવ પ્રાગમમૂલજી ત્રીજા અને મહારાણી પ્રીતિ દેવી દ્વારા તેનું જતન અને પુનઃસ્થાપન કરવામાં આવ્યું છે.

સંસ્કૃતિ, ઇકોલોજી અને કચ્છની પરંપરાઓથી પ્રેરિત થઈને પ્રોડક્ટ્સ બની: તેરાના કુમાર હર્ષાદિત્યસિંહ મયુરધ્વજ સિંહ જાડેજાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે તેમના દ્વારા HSJ ડિઝાઇન્સ ચલાવવામાં આવી રહ્યુ છે. જે અંતર્ગત કચ્છની ધરોહરની જાળવણી માટે કામ થઈ રહ્યું છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને એક બૂટિક શરૂ કરવાનું વિચાર આવ્યો હતો. જેથી કરીને કચ્છની મુલાકાતે આવતા પ્રવાસીઓ કચ્છથી પરત જાય ત્યારે કચ્છની યાદ સાથે લઈ જાય તે માટે આ નવતર પ્રયોગ હાથ ધરાયો છે. રાજસ્થાન તેમજ અન્ય રાજ્યોમાં જે રીતે પ્રવાસીઓ ત્યાંની સ્થાનિક સંસ્કૃતિ સબંધિત પ્રોડક્ટ્સની ખરીદી કરે છે તે જ રીતે કચ્છમાં આવીને પ્રવાસીઓ કરે તે માટે રાજકુંવર હર્ષાદિત્યસિંહ દ્વારા હેરિટેજથી, કચ્છની સંસ્કૃતિ, ઇકોલોજી અને કચ્છની પરંપરાઓથી પ્રેરિત થઈને આ પ્રોડક્ટ્સ બનાવવામાં આવી છે.

કચ્છ કલાની ધરોહર: રાજ પરિવારના મયુરધ્વજસિંહ જાડેજા અને આરતીબા જાડેજાએ આ નવતર પ્રયોગ અંગે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે કચ્છમાં પ્રવાસીઓ ઘણા આવે છે અને તેમને રસ હોય છે કે તેઓ કચ્છની કઈક વસ્તુ સાથે લઈ જાય એટલે કચ્છ કલાની ધરોહર છે. પેલેસ બૂટિકમાં એકક્લુસિવલી બ્રાન્ડેડ હોય અને જુનાવાણી હોય કચ્છને સબંધિત વસ્તુઓ તે મારો દીકરો હર્ષાદિત્યસિંહ બહાર લઈ આવ્યો છે. આજની જે યુવાનો હેરિટેજ સાથે ડીસ કનેક્ટ થયા છે તેમને આ બાબતે શિક્ષણ મળશે અને કચ્છની પરંપરાઓ અને જુનવાણી સબંધિત વસ્તુઓ પહેરે અને ઉપયોગ કરે. જેથી કચ્છની સંસ્કૃતિ લઈને સમગ્ર સ્થળે ફરે જેથી કચ્છની ઝલક ઓળખ પ્રદર્શિત થાય. કચ્છી જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાં તેને ગૌરવ થવું જોઈએ જે રીતે આઇ લવ ન્યુયોર્ક આઇ લવ મુંબઈની પ્રોડક્ટ્સ હોય છે એ રીતે કચ્છની આઇ લવ કચ્છ, આઇ લવ ભુજ જેવી પ્રોડક્ટ્સ અહીં બૂટિક પર આવીને મુલાકાત લે અને પોતાની સાથે કચ્છની ઓળખ પરત લઇ જાય.