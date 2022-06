કચ્છઃ ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટી તેના વિદ્યાર્થીઓની સિદ્ધિઓના કારણે અનેક વખત આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઝળહળી ચૂકી છે. ત્યારે હવે ફરી એક વાર કચ્છ યુનિવર્સિટીના અર્થ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ વિભાગના (Department of Earth and Environmental Science) PhD સ્કોલર મોનિકા શર્માની ઈઝરાયેલની યુનિવર્સિટી ખાતે યોજાનારા 25 દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય સમર કોર્સ (Kutch University PhD Scholar selected for International Summer Course) માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે. 'સસ્ટેનેબલ એગ્રીકલ્ચરલ સોલ્યુશન્સ' વિષય (Sustainable Agricultural Solutions) પર એક આંતરરાષ્ટ્રીય સમર કોર્સ 3જી જુલાઈથી 28 જુલાઈ દરમિયાન નેગેવની 2 ગુરિયન યુનિવર્સિટી, સેડેબોકર કેમ્પસ, ઈઝરાયેલ ખાતે યોજાશે. આ કોર્સમાં વિશ્વભરમાંથી માત્ર 24 સહભાગીઓ પસંદ કરાયા છે, જેમાંથી 2 સ્કોલર ભારતના છે અને તે પૈકી પણ એક કચ્છ યુનિવર્સિટીના PhD સ્કોલર મોનિકા શર્માની (Kutch University PhD Scholar Monika Sharma) પસંદગી થઈ છે, જે કચ્છ યુનિવર્સિટી માટે એક ગર્વની ક્ષણ છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય સમર કોર્સમાં ખેડૂતપૂત્રીની પસંદગી

આંતરરાષ્ટ્રીય સમર કોર્સમાં ખેડૂતપૂત્રીની પસંદગી - PhD સ્કોલર મોનિકા શર્મા (Kutch University PhD Scholar Monika Sharma) અબડાસાના એક ખેડૂતની પૂત્રી છે. અહીં ભૂગર્ભજળ પણ આખું વર્ષ ખારું રહેતું હોય છે. મોનિકા શર્માએ (Kutch University PhD Scholar Monika Sharma) ખરેખર શુષ્ક પ્રદેશોની વાસ્તવિક ગ્રામીણ કૃષિ સમસ્યાઓ જોઈ છે અને ખેડૂતો દરરોજ જે મુશ્કેલીઓ અનુભવે છે તેનાથી પણ વાકેફ છે. કાયમી સમસ્યાઓ નાબૂદ કરવાનું વિચારીને તેણીએ યુનિવર્સિટીના અર્થ અને પર્યાવરણ વિજ્ઞાન વિભાગના ડો. સોરઠિયા અને ગાઈડ સંસ્થાના ડાયરેક્ટર ડો. વિજય કુમાર અને ડો. કાર્તિકેયનના માર્ગદર્શન હેઠળ સંતો સંશોધન વિદ્યાર્થી તરીકે (Kutch University PhD Scholar selected for International Summer Course) જોડાઈ હતી.

આ પણ વાંચો- Kutch University : ખાલી પડેલી બેઠકો માટે અનેક વાર રજૂઆત છતાં કોઈ ધ્યાન નથી દેતું, કેમ?

સસ્ટેનેબલ એગ્રીકલ્ચરલ સોલ્યુશન થીમ પર યોજાશે સમર કોર્સ - આ આંતરરાષ્ટ્રીય સમર કોર્સની મહત્વની થીમ (Israel International Summer Course) સૂચવે છે કે, પૃથ્વીની પાર્થિવ સપાટીના લગભગ 40 ટકા ભાગમાં સૂકી જમીનનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં 2 અબજથી વધુ લોકોનું ઘર છે. આ શુષ્ક વિસ્તારોમાં રણ, સવાનનાહ અને ઉષ્ણ કટિબંધીય સૂકા જંગલો તરીકે વિવિધ ઈકોસિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે, જે મોટા ભાગે વસ્તી વૃદ્ધિ, અધિશય શોષણ, દુષ્કાળ અને રસીકરણ દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે.

સસ્ટેનેબલ એગ્રીકલ્ચરલ સોલ્યુશન થીમ પર યોજાશે સમર કોર્સ

અંગ્રેજીમાં શિખવશે સંશોધકો - આ કોર્સ (Israel International Summer Course) વિદ્યાર્થીઓને મૂળભૂત અને અદ્યતન જ્ઞાન અને ટેકનોલોજી તેમ જ વિશ્વભરમાં ખોરાક અને પાણીના ઉપયોગને સુધારવા માટે કૃષિ પદ્ધતિઓ સંબંધિત એક સંકલિત શૈક્ષણિક પરિપ્રેક્ષ્ય પ્રદાન કરશે. ખાસ કરીને વૈશ્વિક રસીકરણને ધ્યાનમાં રાખીને મલ્ટીડિલિપ્લનરી પ્રોગ્રામ વિદ્યાર્થીઓને કૃષિ અને પર્યાવરણીય વિષયોમાં મૂળભૂત અને એપ્લાઈડ સંસાધનના સંયોજનને અનુસરવા અસાધારણ તકો પ્રદાન કરવા માટે રચાયા છે. સમર કોર્સ ફ્રેન્ચ એસોસિયેટલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ કાર બગી કલ્ચર એન્ડ બાયોટેકનોલોજી ઓફ ડ્રાયલેન્ડસ્ (FAAB)ના સંશોધકો દ્વારા અંગ્રેજીમાં શીખવવામાં આવશે.

ઈઝરાયેલની યુનિવર્સિટી ખાતે યોજાનારા 25 દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય સમર કોર્સ (Kutch University PhD Scholar selected for International Summer Course) માટે પસંદગી કરવામાં આવી

આ પણ વાંચો-Teachers Transfers in Kutch : 121 શિક્ષકોની પોતાના વતનમાં બદલી, સર્જાઇ ગયું આવું સંકટ!

25 અલગ-અલગ લેક્ચરર આપશે લેક્ચર - કચ્છ યુનિવર્સિટીના અર્થ એન્ડ એન્વાયર્નમેન્ટલ સાયન્સ વિભાગના હેડ ડૉ. એમ. જી. ઠક્કરે મોનિકા શર્માના (Kutch University PhD Scholar Monika Sharma) પ્રયાસ માટે પ્રોત્સાહન, મદદ અને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, લગભગ 15 દેશોમાંથી પ્રતિભાગી પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. પશ્ચિમ કચ્છમાં પાણી અત્યંત કટોકટી માટે મોનિકા (Kutch University PhD Scholar Monika Sharma) ચોક્કસપણે તેની સાથે નવીનતમ વિશ્વ લાવશે. 25 અલગ-અલગ લેક્ચરર આ આંતરરાષ્ટ્રીય સમર કોર્સમાં (Israel International Summer Course) પોતાના એક્સપર્ટ તરીકે લેક્ચર આપશે. આ ઉપરાંત કચ્છ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ જયરાજસિંહ જાડેજા અને કુલસચિવએ પણ મોનિકા શર્માની સિદ્ધિને બિરદાવી હતી.

કોર્સ માટે ખાસ પ્રયોગો તૈયાર કરાશે

કોર્સ માટે ખાસ પ્રયોગો તૈયાર કરાશે - આ સમર કોર્સ 4 અઠવાડિયાનો સઘન અભ્યાસક્રમ 3 ટ્રેકથી બનેલો હશે, જે માટી અને સિંચાઈ, અજૈવિક તાણ હેઠળના છોડ અને માછલી અને સૂક્ષ્મ શેવાળ સહિતની જળચર ઉછેરને આવરી લેશે. લેક્ચરમાં પ્રેક્ટિકલ પાસાઓ તેમ જ ત્રણેય વિષયો વચ્ચે એકીકરણ પર ભાર મૂકવામાં આવશે. પ્રાયોગિક સત્ર ક્ષેત્ર અને પ્રયોગશાળા આધારિત પ્રોજેકટ સહિતનો રહેશે. આ ઉપરાંત કોર્સ માટે ખાસ પ્રયોગો તૈયાર કરવામાં આવશે, જે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે અને સંસ્થાના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા તેની દેખરેખ રાખવામાં આવશે.

ખેતીની પરંપરાગત પદ્ધતિઓ બિનકાર્યક્ષમ છે તેને સશક્ત બનાવવા માટે અદ્યતન સંશોધન - FAAB એટલે કે ફ્રેન્ચ એસોસિયેટલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ કાર બગીકલ્ચર એન્ડ બાયોટેકનોલોજી ઓફ ડ્રાયલેન્ડસના (French Associate Institute of Car Bugiculture and Biotechnology of Drylands) સંશોધકો સંસ્કૃત ક્ષેત્રના ખાદ્ય પદાર્થોના ઉત્પાદનમાં વધારો કરવા, બાયોટેક્નોલોજીકલ સોલ્યૂશન્સ વિકસાવવા, જ્યાં ખેતીની પરંપરાગત અથવા પરંપરાગત પદ્ધતિઓ બિનકાર્યક્ષમ છે અથવા શક્ય નથી અને શુષ્ક વિસ્તારોમાં ટકાઉ જીવનને સશક્ત બનાવવા અદ્યતન સંશોધનમાં રોકાયેલા છે.