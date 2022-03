કચ્છઃ હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં ગરમી તીવ્ર બને (Summer begins in Gujarat) તેવી આગાહી કરી છે. બીજી તરફ રાજ્યના હવામાનમાં પણ ગરમીનું પ્રમાણ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યું છે. તો આજે રાજ્યના જિલ્લાઓમાં મહતમ તાપમાન 38 ડિગ્રીથી 41 ડિગ્રી વચ્ચે (Heat Wave in Gujarat) નોંધાયું છે.

આગામી 3 માટે સુધી હિટ વેવની આગાહી - રાજ્યમાં મહત્તમ તાપમાનમાં સતત વધારા વચ્ચે છેલ્લા 3 દિવસથી કચ્છ જિલ્લામાં હીટ વેવની આગાહી (Heat Wave in Gujarat) હવામાન વિભાગે કરી હતી. તો આ હીટ વેવ (Heat Wave in Gujarat) મુજબ કચ્છ જિલ્લાના ભૂજ ખાતે આગામી 3 દિવસ માટે 41 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાશે અને હિટ વેવ (Heat Wave in Gujarat) પણ વર્તાશે, કંડલા ખાતે પણ 3 દિવસ હિટ વેવ ની અસર વર્તાશે અને આજનું તાપમાન 40 ડિગ્રી નોંધાયું છે અને નલિયા ખાતે 39 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે.

ઠંડીનું પ્રમાણ નહીંવત્ થયું - ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ (Summer begins in Gujarat) છે અને રાજ્યના હવામાનમાં હવે ઠંડીનું પ્રમાણ નહીંવત્ છે અને ગરમીમાં દિવસેને દિવસે વધારો થઈ રહ્યો છે. રાજ્યભરમાં મહત્તમ તાપમાનનો પારો સતત ઉપર ચડી રહ્યો છે. તો ગઈકાલના પ્રમાણમાં આજે મહતમ તાપમાનના પારામાં 1 ડિગ્રીનો વધારો થયો છે અને અનેક જિલ્લાઓમાં હિટ વેવની આગાહી પણ કરવામાં (Heat Wave in Gujarat) આવી છે. અમદાવાદ અને રાજકોટમાં પણ આગામી 3 દિવસ માટે હિટ વેવની (Heat Wave in Gujarat) અસર વર્તાશે.

લોકો ઘરેથી નીકળવાનું ટાળી રહ્યા છે - રાજ્યમાં બપોર સુધીમાં ધોમધખતા તાપથી તાપમાનનો પારો 38 ડિગ્રીથી 41 ડિગ્રી સુધી નોંધાઈ રહ્યો છે. માર્ચ મહિનાની શરૂઆતથી ભારે તાપ જોવા મળી રહ્યો છે. તો ભારે તાપ લાગતા લોકો બપોરના સમયે ઘરેમાંથી બહાર નીકળવાનું પણ ટાળી રહ્યા છે. તો શરીરમાં ઠંડક જાળવી રાખવા માટે શેરડી, નારિયેળ તથા લીંબુનો જ્યૂસ પીતાં હોવા મળી રહ્યા છે.

મહાનગરોમાં મહતમ તાપમાન 38થી 41 ડિગ્રી નોંધાયું - રાજ્યમાં નોંધાયેલા મહત્તમ તપામાનના આંકડા (Summer begins in Gujarat) મુજબ, રાજ્યમાં સૌથી વધારે મહત્તમ તાપમાન ભૂજ, અમદાવાદ અને રાજકોટ ખાતે 41.0 ડિગ્રી નોંધાયું છે તો વડોદરા, કંડલા અને જૂનાગઢ ખાતે 40 ડિગ્રી તો ગાંધીનગર, સુરત, નલિયા ખાતે 39 ડિગ્રી મહતમ તાપમાન નોંધાયું છે. જ્યારે ભાવનગરમાં 38 ડિગ્રી મહત્તમ તાપમાન નોંધાયું છે.

