Gram Panchayat Election 2021 ને ધ્યાનમાં રાખીને ETV ભારતે કરી માનકુવા ગામની મુલાકાત

પંચાયતની નવી બોડી digitalization અને આધુનિક સુવિધાઓની ઉપયોગ કરે તેવી ગામજનોને આશા

સરપંચ ભણેલો ગણેલો હોવો જોઈએ સાથે સાથે મિલનસાર રહીને સૌની સાથે ચાલે તેવો હોવો જોઈએ: ગામજનો

કચ્છ: માનકુવા ગામ કે જ્યાં શહેર જેવા જ વિકાસના કાર્યો થયા છે અને ગત ટર્મના સરપંચના નેતૃત્વમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં અનેક વિકાસના કાર્યો થયા છે. રોડ, ગટરલાઇન, મંદિરો - મસ્જિદ, પોલીસ સ્ટેશન, પ્લવેર બ્લોક્સ વગેરે જેવા વિકાસના કાર્યો થયા છે. માનકુવા ગામમાં કુલ 20,000ની વસતી છે જેમાં 8,000 જેટલા મતદાતા છે. માનકુવા ગામમાં અનેક NRI લોકો પણ રહે છે.

પંચાયતમાં આધુનિકરણ હોવું જરૂરી છે: ગામના યુવાનો

ગામના યુવાનોનું માનવું છે કે ગામમાં પાણી, ગટર, રસ્તા જેવી પાયાની સુવિધાઓ તો છે જ, પરંતુ પંચાયતને ડિજિટલ થવાની જરૂર છે. આધુનિક સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. ગામમાં નાની પ્રજાના નાના નાના કામો હોય તો દાખલ કઈ રીતે કઢાવવા એ અંગે કોઈ જાણકારી રહેતી નથી ત્યારે વોટસઅપના માધ્યમથી પંચાયતને જાણ કરવામાં આવે અને પંચાયત દ્વારા સોશિયલ મીડિયા મારફતે પ્રોસેસ કરવામાં આવે અને પંચાયત દ્વારા જ તેમને જાણ કરવામાં આવે કે આપનું કામ થઈ ગયું છે અને આગામી સરપંચ છે તે ભણેલ કરતા ગણેલ વધારે હોવો જોઈએ તેવું (Voters demand From Mankuva) ગામના યુવાનોનું કહેવું છે.

રસ્તાની ડસ્ટ ઉપાડવા માટે કોઈ મશીન હોવું જોઈએ

માનકુવા ગામમાં હાઈ વે પસાર થતો હોવાથી 24 કલાક વાહનોની ભારે અવરજવર રહેતી હોય છે. જેનાથી ગામમાં ડસ્ટ બહુ ઊડતી હોય છે અને લોકોને પરેશાન કરતી હોય છે. ત્યારે જો રસ્તા સાફ કરવા માટે વોકયુમ મશીન હોય કે જેનાથી રસ્તાની ડસ્ટ સાફ થઈ શકે. આમ તો ગામમાં સફાઈ માટે ટ્રેકટર આવે જ છે, કચરો ઉપાડવા માટે પરંતુ ડસ્ટ ઉપાડવા માટે કોઈ મશીન હોવું જોઈએ તેવું ગામજનો (Reaction of voters from Mankuva village) ઈચ્છી રહ્યાં છે.

કચ્છના માનકુવા ગામમાં સરપંચ કેવો ચૂંટાશે તેના માટે ચર્ચાઓ

પાણી રિચાર્જ કરી શકાય તેવી સુવિધા વિકસાવવાની માગ

આ ઉપરાંત પાણીની વ્યવસ્થાની વાત કરવામાં આવે તો પાણીની વ્યવસ્થા ગામમાં સારી છે. પરંતુ પાણી પૂરતું અને સારા પ્રેશરથી આપે તો લાઈટ પણ બચે અને પાણી પણ બચે. ઉપરાંત ગામમાં જેટલા બોર અને કૂવા છે તે પ્રમાણે જે સંસ્થા રિચાર્જીંગનું કરે છે. તે આખા ગામનું સર્વે કરે (Voters demand From Mankuva) અને આ પાણીનો જેમાં ઉપયોગ થાય છે નાવા-ધોવામાં, ખેતીમાં ,પીવામાં એનાથી 10 ગણું રીચાર્જ કરીશું તો 50 વર્ષ પછી આપણે પાછા લેવલ ઉપર આવી શકીશું અને સૌથી મોટો પ્રશ્ન પાણીનો છે. પાણીની સમસ્યા દૂર નહીં થાય તો વિકાસના કાર્યો નહીં થાય.

આગામી સરપંચ કેવો હોવો જોઈએ?

આગામી સરપંચ સારામાં સારો હોવો જોઈએ, mature હોવો જોઈએ, બધાને સાથે રાખીને ચાલે તેવો હોવો જોઈએ અને નાનામાં નાના માણસ સાથે બેસીને વાતચીત કરી શકે તેવો હોવો જોઈએ, મિલનસાર હોવો જોઈએ અને ક્યાં કામ કેવી રીતે કરવા તેની સમજ તેમાં (Reaction of voters from Mankuva village) હોવી જોઈએ.

ખેડૂતોના રેવન્યુને લઈને જે પ્રશ્નો છે તે આવનારી બોડી દૂર કરે

માનકુવા એ ખેતી આધારિત ગામ છે અને ખેડૂતોનો વિકાસ થશે તો જ ગામનો વિકાસ થશે.ગામના ખેડૂત અગ્રણીએ જણાવ્યું હતું કે ગામમાં પાણીની સમસ્યા છે પાણીના સ્તર તળિયે ગયા છે અને તેના માટે ગામની નદીઓમાં ચેકડેમોનું આયોજન કરવામાં આવે તે ખાસ જરૂરી છે અને ખેડૂતોના રેવન્યુને લઈને જે પ્રશ્નો છે તેનું નિરાકરણ પણ ઝડપથી આવે તે પણ જરૂરી છે.

ગામજનો આવનારી પંચાયતની નવી બોડી પાસે અનેક આશાઓ

આમ, માનકુવાના ગામજનો આવનારી પંચાયતની બોડી (Gram Panchayat Election 2021) પાસેથી વિકાસના કાર્યો સાથે પંચાયત આધુનિક સુવિધાઓ વિકસાવે, ખેડૂતોની સમસ્યાઓ દૂર કરે (Voters demand From Mankuva) તથા ડિજિટલ રીતે પંચાયત વિકસે તેવી આશા રાખે છે અને આવનારો સરપંચ મિલનસાર અને બધાને સાથે રાખીને આગળ વધે તેવો હોવો જોઈએ (Reaction of voters from Mankuva village) તેવી લાગણી ETV Bharat સાથે વ્યક્ત કરી હતી.

આ પણ વાંચોઃ Voter List Reform Process : કચ્છ જિલ્લામાં મતદારયાદી સુધારણા કાર્યક્રમમાં 78 હજારથી વધુ ફોર્મ ભરાયા



આ પણ વાંચોઃ Omicron Variant alert in kutch: ઓમિક્રોનને લઈને કચ્છનું તંત્ર બન્યું સતર્ક