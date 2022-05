કચ્છ- કચ્છનું પોસ્ટ તંત્ર ડ્રોનથી ડિલીવરીના અદ્યતન યુગમાં (Use of Drones In Gujarat) પ્રવેશવા જઈ રહ્યું છે. ભુજની હેડ પોસ્ટ ઓફિસમાંથી મળતી માહિતી મુજબ ભુજના હબાય ખાતેની ઓફિસમાં' ડ્રોનથી પાર્સલની ડિલીવરીનું ટેસ્ટિંગ (Drone parcel service testing)કરવામાં આવશે અને પછી ધીમે ધીમે સેવા વિસ્તારવામાં આવશે. દેશમાં ડ્રોનથી ટપાલ સેવા શરૂ કરવા માટે સૌપ્રથમ કચ્છમાં સર્વે હાથ ધરાયો છે.

અદ્યતન સુવિધા વધારવાનો હેતુ- કોર બેન્કિંગ બાદ પોસ્ટ વિભાગ ડ્રોનથી ડિલીવરી જેવું આધુનિકતા તરફ કદમ ( Use of Drones In Gujarat ) ઉપાડી રહ્યું છે. રાજકોટ ખાતેના આસીસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર, એસ.આર.એમ.અને વર્તુળની ટેકનિકલ ટીમ ઉપરાંત સ્થાનિકના અધિકારીઓ સહિતની ઉચ્ચ ટીમની હાજરીમાં હબાય ડી. ઓ.માં ડ્રોનથી પાર્સલ સર્વિસનું ટેસ્ટિંગ (Drone parcel service testing) કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચોઃ Bharat Drone Mahotsav 2022: વડાપ્રધાન મોદીએ ડ્રોન ટેક્નોલોજીને લઈને કહી આ મહત્વની વાત

દિલ્હીથી 4 સભ્યોની ટીમે સર્વે શરૂ કર્યો -આ સંદર્ભમાં ભુજ પોસ્ટ વિભાગના સુપરિન્ટેન્ડન્ટ પોસ્ટના ઇન્ચાર્જ તાલગોકરે Etv Bharat સાથેની રૂબરૂ મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે આ તમામ પ્રક્રિયા દિલ્હીસ્તરથી (Drone parcel service testing) થઈ રહી છે અને અહીંના અધિકારીઓ પાસેથી માત્ર પોસ્ટ ઓફિસના સરનામા લેવામાં આવ્યા છે. દિલ્હીથી 4 સભ્યોની ટીમ ભુજ આવી છે અને હાલમાં સર્વે હાથ ધરાયો છે. હાલ ડ્રોનથી ટપાલ સેવા શરૂ કરાઈ નથી. માત્ર તપાસ કરવામાં આવી રહી છે કે શક્ય છે કે નહીં. વધારે માહિતી સર્વે થયા બાદ સેન્ટ્રલ લેવલેથી મેળવી શકાશે.

આ પણ વાંચોઃ Chemical spraying method by drone : કૃષિ ડ્રોન ટેકનોલોજીના ઉપયોગ અને ફાયદા જાણવા તાપીના ખેડૂતો ઉમટ્યાં

હબાય ખાતેથી ટપાલની ડિલિવરી ડ્રોન મારફતે થાય તેનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવશે -કચ્છમાં ડ્રોન પાર્સલ સર્વિસ ટેસ્ટિંગ રુટ પણ નક્કી કરાયો છે. ડ્રોન ટેસ્ટિંગ દરમ્યાન અદ્યતન ડ્રોનમાં લગભગ ચાર કિલો વજનનું પાર્સલ મુકાશે જે હબાયથી નવીનાળ (Drone Parcel Service Testing Route in Kutch ) મોકલવામાં આવશે. ગુજરાતમાં ( Use of Drones In Gujarat ) આવા પંદરેક સ્થળ અને રૂટ નક્કી કરાયા છે જેમાં હબાયમાં કેન્દ્રના સ્તરે પ્રથમ ટેસ્ટિંગ (Drone parcel service testing) થશે. આ માર્ગમાં મોટી ઈમારતો અને ટ્રાફિક નહીં હોવાથી તે અનુકૂળ છે. મુંબઈમાં ઘણા સમયથી અલગ અલગ વસ્તુઓ ડ્રોન દ્વારા મોકલવાનું હાલમાં કાર્યરત છે.