કચ્છ: સીમા સુરક્ષા દળ દ્વારા કચ્છના હરામીનાળા વિસ્તારમાંથી પાકિસ્તાનથી દરિયાઈ સીમા મારફતે ભારતના જળ વિસ્તારમાં માછીમારી માટે આવેલી 11 બોટને એક મેગા ઓપરેશન દ્વારા ઝડપી લેવામાં આવી છે અને સાથે ત્રણ પાકિસ્તાની માછીમારોને (Pakistani fishermen were caught) પણ કબજે કરવામાં (BSF Search Opration in Haraminala ) આવ્યા છે.

સેટેલાઈટ ઇનપુટથી મળી જાણકારી

ભારતીય વાયુસેનાના સેટેલાઇટ દ્વારા પાકિસ્તાનની 20થી 22 બોટ અને 30 થી 35 માછીમાર ભારતીય જળસીમા અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. આ ઇનપુટના આધારે બીએસએફ તથા પોલીસ સહિતની એજન્સીઓએ એક મેગા ઓપરેશન (BSF Combing at kutch Border 2022) હાથ ધર્યું હતું. ભારતીય સીમામાં છુપાયેલા પાકિસ્તાનીઓને (Pakistani fishermen were caught )શોધવા માટે બીએસએફે વાયુ સેનાના હેલિકોપ્ટર મારફતે હરામીનાળાના ક્રીક વિસ્તારોમાં ક્રોકોડાઇલ કમાન્ડોની ત્રણ ટીમો ઉતારી હતી જેમાં 40 કમાન્ડો આ ઓપરેશનમાં જોડાયા હતાં.

ગુજરાત ફ્રન્ટીયર વડા જી. એસ. મલિક પણ હરામીનાળા ધસી આવ્યા

બીએસએફ દ્વારા આ ઓપરેશન અંગે બહાર પાડવામાં આવેલ સત્તાવાર અખબારી યાદી મુજબ હરામીનાળાની કાદવથી લથપથ નાની-મોટી ક્રીક ચેરિયાના જંગલો અને ભરતીના પાણીમાં આ મેગા ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ઇનપુટ મળતાની સાથે જ 300 ચોરસ કિલોમીટરના દુર્ગમ હરામીનાળાની ક્રીકમાં બીએસએફના કમાન્ડો દ્વારા ઓપરેશન (BSF Combing at kutch Border 2022) હાથ ધરાયું હતું. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને સીમા સુરક્ષા દળના ગુજરાત ફ્રન્ટીયરના વડા જી.એસ.મલિક પણ હરામીનાળા વિસ્તારમાં ધસી આવ્યા હતાં.

બીએસએફના આ મેગા ઓપરેશનમાં 3 પાકિસ્તાનીઓને ઝડપી લેવાયા

બીએસએફના કમાન્ડોને જોઈને પાકિસ્તાની માછીમારો બોટ છોડીને (BSF Search Opration in Haraminala )અટપટી ક્રીકમાંથી નાસી ગયા હતાં. પરંતુ બીએસએફના કમાન્ડો દ્વારા આ વખતે તેમને ઝડપી લેવા માટે મેગા ઓપરેશન (BSF Combing at kutch Border 2022) હાથ ધરાયું છે. જેમાં અત્યાર સુધીમાં ત્રણ પાકિસ્તાની માછીમારોને ઝડપી લેવામાં (Pakistani fishermen were caught )આવ્યા છે.

પાકિસ્તાની માછીમારો અવારનવાર ભારતીય સીમામાં ઘૂસી આવે છે

ઉલ્લેખનીય છે કે કચ્છના દરિયામાં તેમજ વિસ્તારમાં સારી ગુણવત્તાવાળી તેમ જ મોટા પ્રમાણમાં માછલીઓ હોવાથી પાકિસ્તાની માછીમારો માછલીઓની લાલચમાં અવારનવાર ભારતીય સીમામાં ઘૂસી (BSF Search Opration in Haraminala ) આવતા હોય છે. આ ઉપરાંત મુખના વિસ્તાર અને મધદરિયે પાકિસ્તાની મરીન સિકયુરિટી એજન્સીએ છેલ્લા થોડા દિવસોથી ભારતીય માછીમારોનાં અપહરણ કરવાના પગલાં પણ વધાર્યા છે. જેનાથી ભારતીય માછીમારોમાં ભયની લાગણી ફેલાઈ છે તો બીજી બાજુ પાકિસ્તાની માછીમારોએ હરામીનાળા મારફતે (BSF Combing at kutch Border 2022) ભારતમાં ઘૂસીને માછીમારી કરવાનું શરુ કર્યું છે.

હજુ પણ આ કોમ્બિંગ ઓપરેશન ચાલુ

બીએસએફના કમાન્ડો દ્વારા હાલમાં હજુ પણ આ કોમ્બિંગ ઓપરેશન (BSF Combing at kutch Border 2022) ચાલુ છે. તેમ જ આગામી સમયમાં હરામીનાળામાંથી કુલ કેટલા પાકિસ્તાની માછીમારો ઝડપાયા (Pakistani fishermen were caught ) અને કુલ કેટલી પાકિસ્તાની બોટ ઝડપવામાં આવી તેની સત્તાવાર માહિતી (BSF Search Opration in Haraminala ) બહાર પાડવામાં આવશે.