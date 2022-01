કચ્છ: વર્ષ 2006માં કચ્છને નર્મદાના વધારાના એક મીલિયન એકર ફૂટ પાણી ફાળવવાની તત્કાલિન રાજ્ય સરકારે જાહેરાત કર્યા બાદ લાંબા સમય સુધી આ દિશામાં કોઇ કાર્યવાહી ન થતાં ભારતીય કિસાન સંઘ(Bhartiya Kisan Sangh) દ્વારા કલેક્ટરને આવેદન આપીને નાના મોટા ધરણાના કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. જેમા કચ્છને તાત્કાલિક વધારાના પાણી ફાળવાય તે માટે વખતો વખત રજૂઆત કરાઇ છે.

વડાપ્રધાને પણ પાણી માટે લેખિત માગ કરાઇ હતી

કચ્છના ખેડૂતો નર્મદાના નીરને લઈને આકરા પાણીએ

22મી માર્ચ 2021ના વડાપ્રધાન અને મુખ્યપ્રધાન સમક્ષ વધારાના પાણી માટે વહીવટી મંજૂરી આપવા લેખિત માગ કરાઇ હતી. ત્યાર બાદ પણ અનેકવાર મૌખિક રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણી, પૂર્વ નાયબ મુખ્યપ્રધાન નીતિન પટેલ, વર્તમાન મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ઉપરાંત જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ, કચ્છના તમામ ધારાસભ્યો અને સાંસદ વિનોદ ચાવડાને રૂબરૂ મળીને અનેકવાર લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો કરાઇ છે. છતાં પણ પત્રનો પ્રત્યુત્તર પાઠવવાની તસ્દી પણ લેવામાં નથી આવી તેવું ભારતીય કિસાન સંઘ કચ્છના(Kutch Bhartiya Kisan Sangh) પ્રમુખે જણાવ્યું હતું.

3જી જાન્યુઆરીના કરાયેલ ધરણાં બાદ પણ સરકારે કોઈ પગલાં ના ભર્યા

પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણીએ વધારાના પાણી માટે 3475 કરોડ ફાળવવાની જાહેરાત કરી હતી. જેની વહીવટી મંજૂરી આજ સુધી અપાઈ નથી. આ અંગે પણ અનેક રજૂઆત કરાઈ છે તેમ છતા પણ કોઇ કાર્યવાહી ન થતાં સરકારને જગાડવા કચ્છના 600 જેટલા ગામોમાં ગત 22 ડિસેમ્બરના નર્મદા મૈયાની સામૂહિક આરતી કરવામાં આવી હતી. ત્યાર બાદ ગત 24 ડિસેમ્બરના મુખ્યપ્રધાનને રજૂઆત પણ કરવામાં આવી હતી. જેમાં 2મી જાન્યુઆરી સુધીમાં વધારાના પાણીના કામોની વહીવટી મંજૂરી આપવાની માંગ કરાઇ હતી. આખરી મહેતલ આપવા છતાં પણ સરકારે કોઇ પગલાં ન ભરતાં ત્રીજી જાન્યુઆરીના કચ્છના તમામ તાલુકા મથકોએ ભારતીય કિસાન સંઘ દ્વારા ધરણા યોજીને મામલતદારના માધ્યમથી મુખ્યપ્રધાન સમક્ષ માંગ દોહરાવાઇ હતી.

ધરણાના અંતે ફરી એકવાર આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવશે

ભારતીય કિસાન સંઘના હોદ્દેદારોએ અનેક વાર રજૂઆતો કરવા છતાં કચ્છને વધારાના પાણી ફાળવવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઈ પણ પગલાં લેવામાં નથી આવ્યા. ત્યારે ફરી જિલ્લા મથક ભુજમાં ટીન સિટી ગ્રાઉન્ડ(Movement at Tent City Ground in Bhuj) ખાતે સવારે 10 વાગ્યાથી બપોરના 4 વાગ્યા સુધી ધરણા યોજવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત ધરણાના અંતે ફરી એકવાર કલેક્ટરના માધ્યમથી મુખ્યપ્રધાનને આવેદનપત્ર પાઠવીને કચ્છને નર્મદાના વધારાના પાણી માટે યુધ્ધના ધોરણે વહીવટી મંજૂરી આપવાની માંગને પુનરાવર્તિત કરવામાં આવશે. તથા નર્મદાના નીરની માંગ(Demand for Narmada Water in Kutch) પૂરી કરવા 20મી જાન્યુઆરી સુધી આખરી મહેતલ આપવામાં આવશે.

અનેક સંસ્થાઓ અને સમાજે ટેકો કર્યો જાહેર

ભારતીય કિસાન સંઘ દ્વારા છેડાયેલી લડતમાં લેવા પટેલ, કડવા પાટીદાર, લોહાણા, આહિર, ગઢવી, ક્ષત્રીય, લુહાર, ગુર્જર ક્ષત્રીય, રબારી, દલિત, કોલી, મુસ્લિમ સહિતના સમાજોએ સમર્થન જાહેર કર્યું છે. 400 ગ્રામ પંચાયતો, ટ્રક એસોસિયેશન, કચ્છ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, વેપારી એસોસિયેશનો ઉપરાંત સ્વામિનારાયણ મંદિર, વાંઢાય ઇશ્વરાશ્રમ, રૂદ્રમાતા જાગીર, કંગ, અંજાર સચ્ચિદાનંદ મંદિર, નારાયણસરોવર જાગીર, એકલધામ ભરૂડિયા, ઓધવરામજી ટ્રસ્ટ રાતા તળાવ, આર્થ અધ્યયન કેન્દ્ર ભુજ, હાજલદાદા ભારાપર જાગીર, મોરજર અખાડો, પૂંજલ દાદા અખાડો અને વિરાણી સહિતના સંતોએ પણ લોક લડતને ટેકો જાહેર કર્યો છે.

જો માંગ નહીં સ્વીકારાય તો કચ્છ બંધ સહિતના કાર્યક્રમો

21મી જાન્યુઆરી બાદ ભારતીય કિસાન સંઘ કચ્છ જિલ્લા દ્વારા ભુજમાં અચોક્કસ મુદતના ધરણા, ધારાસભ્યો, સાંસદ અને રાજકીય કાર્યક્રમોનો બહિષ્કાર અને જરૂર પડશે તો કચ્છ બંધના એલાન સહિતના વિરોધ પ્રદર્શન(An Agitation Over the Water of Narmada in Kutch) કરાશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ચોમાસામાં નર્મદા ડેમનું પાણી ઓવર ફ્લો થઇને દરિયામાં જતું રોકવાની યોજના બનાવાઇ છે. કચ્છને નર્મદાના વધારાના એક મીલિયન એકર ફીટ પાણી મળે તો 10લાખ એકર જમીનને સિંચાઇનો ફાયદો થશે.આ ઉપરાંત આ પાણીથી કચ્છના તમામ નાની, મોટી, મધ્યમ સિંચાઇના ડેમો અને નાના-મોટા તળાવો છલકાય તેમ છે.

કચ્છમાં નર્મદાના પાણીને લઈને પ્રજા સાથે અન્યાય

આ ઉપરાંત વધારાના પાણીથી સૂકા મૂલક તરીકે જાણીતો આ સરહદી જિલ્લો નંદનવનમાં ફેરવાઇ શકે તેમ છે. વર્ષ 2006માં ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છને એક એક મીલિયન એકર ફીટ પાણી આપવાની જાહેરાત કરાઇ હતી. આ પૈકી ઉત્તર ગુજરાતમાં સુજલામ સુફલામ યોજના પૂર્ણ થઇ ગઇ છે અને સૌરાષ્ટ્ર માટે સૌની યોજના પૂર્ણતાના આરે છે. એકમાત્ર કચ્છને જ વધારાના પાણી ન ફાળવીને લાંબા સમયથી અન્યાય થઇ રહ્યો છે. જેને હવે કચ્છના ખેડૂતો દ્વારા સહન કરવામાં નહી આવે માટે સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે કાર્ય થાય તેવી માંગ ઉઠી છે.

