જૂનાગઢઃ વર્ષ 1975થી જૂનાગઢ નજીક આવેલા ખામઘ્રોળ ગામમાં (Blasts for pollination in crops )એક માત્ર પરંપરાગત રીતે વર્ષો પહેલા પશુ આહાર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલા અને વર્તમાન સમયમાં આરોગ્ય માટે ખૂબ ગુણકારી માનવામાં (Honeybee On Carrot Plants) આવતાં દેશી ગાજરની ખેતી(Cultivation of native carrots) પરંપરાગત રીતે થઈ રહી છે. ખામધ્રોળના ગાજરે ખેડૂતને પદ્મશ્રી એવોર્ડ સુધી સન્માનિત(Bees on carrot plants) કરવા સુધીની સફર કરાવી ચૂક્યું છે. આ ગાજર હવે લુપ્ત થતી દેશી મધમાખીને બચાવવા માટેનું પણ આશ્રયસ્થાન બની રહ્યું છે.

મધમાખીઓ માટે આશ્રયસ્થાન

આ પણ વાંચોઃ પ્રગતિશીલ ખેડૂતે મધમાખી ઉછેર કેન્દ્ર કર્યું શરૂ

ગાજરની ખેતી મધમાખી માટે આશ્રય સ્થાન - ખામઘ્રોળ રોડ વિસ્તારમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ગાજરની ખેતી થાય છે. આ સમયે ગાજરના બીજ ઉત્પાદન કરતા કેટલાક ખેડૂતના ખેતરમાં કરોડોની સંખ્યામાં દેશી મધમાખી જોવા મળે છે. આ મધમાખીઓ હવે ધીમે ધીમે લુપ્ત થતી જાય છે પરંતુ દેશી ગાજરની ખેતી અને તેનું બીજ આ મધમાખીને આજે પણ આશ્રય સ્થાન આપીને તેને લુપ્ત થતી બચાવવા માટે મહત્વનું બની રહ્યું છે.

પાકમાં પરાગનયન જેવી કુદરતી મધમાખી ઉપયોગી - વર્ષો પૂર્વે જ્યારે પરંપરાગત ખેતી થતી હતી આવા સમયે પરાગનયનની ક્રિયા એકમાત્ર કીટકો અને ખાસ કરીને દેશી મધમાખીઓ દ્વારા થતી હતી. સમય રહેતા દેશી ખેતી પદ્ધતિ ધીમે ધીમે દૂર થઈ અને રાસાયણીક ખેતી પદ્ધતિની સાથે મોટા પ્રમાણમાં ખાતરો અને જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ થતાં મધમાખી અને કૃષિ પાકોને ઉપયોગી એવા કિટકોની સંખ્યા દિવસેને દિવસે ઘટતી ગઈ જેને કારણે પરાગનયન જેવી કુદરતી પ્રક્રિયામાં વિક્ષેપ ઊભો થયો જેના નકારાત્મક પરિણામોને કારણે કૃષિ પેદાશોની ગુણવત્તા અને ઉત્પાદન દિવસે અને દિવસે ઘટી રહ્યું છે. આવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે કરોડોની સંખ્યામાં દેશી મધમાખીના ઝુંડે ગાજરના છોડ પર જોવા મળી રહ્યા છે. આ મધમાખીઓ પરાગનયનની ખૂબ ઉપયોગી ક્રિયા માટે મહત્વની માનવામાં આવે છે. સાથે સાથે ગાજરનું ફૂલ અને બીજ દેશી મધમાખીને જાણે કે અંતિમ આશ્રય સ્થાન આપતા હોય કે પ્રકારના દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થયા છે.

આ પણ વાંચોઃ પાટણની ખેડૂત મહિલાએ મધમાખીનો ઉછેર કરી આત્મનિર્ભરના સુત્રને કર્યું સાર્થક