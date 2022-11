જામનગર ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી 2022ની (Gujarat Assembly Election 2022) જાહેરાત થતા જ સમગ્ર રાજ્યમાં ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે, ત્યારે જુદી જુદી વિચારધારા વચ્ચે રાજકીય ટક્કર જોવા મળી રહી છે. જામનગરમાં બાબુલાલ પાનવાળાની દુકાન પર જુદી જુદી ચાર વિચારધારાના ફોટો (Photos of Foreign Revolutionaries) લગાવવામાં આવ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વિચારધારાની અહીં દુકાનમાં છબીઓ લગાવવામાં આવી છે.

પાનનો ઈતિહાસ ખુબ જ જૂનો જોકે સ્થાનિક લેવલ પર ભાજપ, કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી અને બહુજન સમાજવાદી પાર્ટીની વિચારધારા વચ્ચે ટક્કર જોવા મળી રહી છે. ભાગ્યેજ કોઈ ગુજરાતી હશે જેને જીવનમાં ક્યારેય પાન નહીં ખાધું હોય. પાનનો ઈતિહાસ ખુબ જ જૂનો (Old History Pan) છે. આમ તો બનારસના પાન જાણીતા છે, પરંતુ જામનગરના બાબુલાલના પાન વર્લ્ડ ફેમસ (World famous pan of Babulal of Jamnagar) છે. 1947માં બાબુલાલે પાન બનાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. જે આજે તેઓ તો હયાત નથી, પરંતુ તેમની ત્રીજી પેઢી આ વ્યવસાય આગળ વધારી રહી છે. બાબુભાઈએ પોતાની પાનની આ દુકાનમાં વ્લાદિમીર લેનિન, નેલ્સન રોલિહલાહલા મંડેલા, અને જ્હોન ફિટ્ઝગેરાલ્ડ કેનેડી જેવા વિશ્વ વિખ્યાત નેતાઓની (World famous leaders) તસવીરો લગાવી છે.

જામનગરના પાન વર્લ્ડ ફેમસ છે કારણ કે પાનની સોપારીથી લઈ આથો ખુદ વેપારી પોતાના ઘરે બનાવે છે. આ સાથે સાથે વેપારી જુદા જુદા શોખ પણ ધરાવે છે. જામનગરના પાન વિદેશમાં એક્સપોર્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેમાં જામનગરમાં હવાઈ ચોક વિસ્તારમાં આવેલી બાબુલાલ પાન વારાની દુકાન ફેમસ છે. કારણકે આ દુકાનમાંથી વિદેશમાં પાન બહોળા પ્રમાણમાં મોકલવામાં આવે છે.

એક વિદેશી નાગરિકે કર્યું ટ્વિટ, શા માટે? આમ તોફાનની કિંમત પાંચ રૂપિયાથી શરૂ કરી અને દસ રૂપિયા સુધીની હોય છે. જોકે બાબુલાલ પાન વાળાને ત્યાં દસ રૂપિયાથી લઈને સો રૂપિયા સુધીના પાન લોકોને મળી રહે છે. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો વિદેશમાં દુબઈ તેમ જ ઇંગ્લેન્ડ અને અમેરિકા જેવા દેશોમાં પણ બાબુલાલના પાન મોકલવામાં આવતા હતા. પાનની કિંમત તમાકુ તેમજ તેમાં વપરાતી અલગ વેરાઇટી પર નિર્ભર હોય છે. બાબુલાલ પણ સેંટરમાં તેઓ ઘરે જ આથો, સોપારી તૈયાર કરે છે. બનારસથી તમાકુ મંગાવે છે. એક સમય હતો જયારે અહીં દરરોજ 5 હજારથી 6 હજાર પાન વેચતા હતા.