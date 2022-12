હેનલ ચંદ્રની જમીન પરનું વધુ સંશોધન ન્યૂયોર્ક યુનિવર્સિટીમાં જઇને કરશે

જામનગર ન્યૂયોર્કની યુનિવર્સિટીમાં જીયોલોજીકલ રિસર્ચ માટે સિલેક્ટ (Geological Research of Hanel Modha ) થવા અંગે ઈટીવી ભારત સાથેની વાતચીતમાં હેનલે (Geological Research of Hanel Modha ) જણાવ્યું હતું કે 3.9 બિલિયન વર્ષ પહેલા ચંદ્ર પર ઉલ્કાના કારણે 200 મીટરથી લઈને 25000 કિલોમીટરના ખાડા (ક્રેટર) પડ્યા છે. લાવા બહાર નીકળતા મોટા ખાડામાં અગ્નિકકૃત ખડકો (Research on land of moon ) બન્યા છે. આથી જ્યારે રાત્રે અગાશી પરથી ચંદ્રને નિહાળીએ છીએ ત્યારે તેના પર કાળા ડાઘા દેખાય છે. આ ખાડા કઈ રીતે પડ્યાં, તેમાં કયાં પ્રકારના ખનીજ તત્વો છે તેના પર ઇસરોના ડાયરેકટરના માર્ગદર્શન હેઠળ પીએચડી કર્યું હતું.

હેનલ ન્યૂયોર્ક યુનિવર્સિટીમાં વધુ રિસર્ચ કરશે હેનલ ચંદ્રની જમીન પરનું વધુ સંશોધન ન્યૂયોર્ક યુનિવર્સિટીમાં (Geological Research at New York University ) જઇને કરશેે. જે માટે નાસાના ડેટાનો ઉપયોગ કરાશે. હેનલને તેના સંશોધન (Geological Research of Hanel Modha ) માટે આ યુનિવર્સિટીમાંથી ગાઈડ ફાળવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત રીસર્ચ માટે નાસા દ્વારા યુનિવર્સિટીમાં ફંડિંગ કરવામાં આવશે. હેનલે પીએચડીમાં પણ ચંદ્ર પર રિસર્ચ કર્યું હતું. આ રિસર્ચ નાસાની સાયન્સ કોન્ફરન્સ, યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સીની મિટિંગ અને જનરલ ઓફ સિસ્ટમ સાયન્સમાં પણ પ્રકાશિત થયું છે.

ચંદ્ર પરની જમીનનો પરિચય નીલ આર્મસ્ટ્રોંગે ચંદ્ર (Research on land of moon ) પર પહેલો પગ મૂક્યો તે વિસ્તારનું નામ મારે ટ્રાન્કીવીલીટાટીસ છે. આ વિસ્તાર 800 કિમીનો છે. જ્યાં તેઓ સાઉથવેસ્ટ ભાગમાં ઉતર્યા હતાં. તેનો પશ્ચિમ ભાગ મહત્વનો છે. જ્યાંથી ચંદ્રના પેટાળના રિસોર્સ આપણને કામ આવી શકે છે. આ ભાગ વધારે સમયથી કાર્યાન્વિત છે. આ વિસ્તારમાં ખનીજ, મેગ્નેશિયમ, આયર્ન, ઓક્સિજન છે. આ તત્વો ત્યાં જનાર લોકો ઉપયોગ કરી શકશે. ઉપરાંત ચંદ્ર પર 400 કિમીનો લાર્જેસ્ટ જ્વાળામુખી પણ છે. આ સિવાય 176 ડોમ ડુંગરો છે.