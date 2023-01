મોસ્કો-ગોવા ફ્લાઇટ 10 થી 11 વાગ્યાની વચ્ચે જામનગરથી ગોવા માટે રવાના થવાની શક્યતા

જામનગર: જામનગરના એરપોર્ટ પર મોસ્કો-ગોવા ચાર્ટર્ડ ઈન્ટરનેશલ ફ્લાઈટનું (Moscow Goa chartered flight) ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ (Emergency Landing At Jamnagar Airport) કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે પ્રાથમિક ચકાસણી પૂર્ણ થતા કોઈ શંકાસ્પદ પદાર્થ કે બોંબ (Bomb threat Nothing suspicious found) મળી આવ્યો નથી. જામનગરના એરપોર્ટ ડાયરેક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર ફ્લાઇટ આજે સવારે 10 થી 11 વાગ્યાની વચ્ચે જામનગરથી ગોવા માટે રવાના થશે. બોંબ હોવાની આશંકાને પગલે જામનગરમાંથી પોલીસ વડા (Jamnagar SP) સહિત બોંબ સ્ક્વોડ, ડોગ સ્કવૉડ સહિતનો કાફલો એરપોર્ટ પર દોડી આવ્યો હતો. જામનગર એરપોર્ટને તમામ બાજુએથી કોર્ડન કરી દેવામાં (Flight from Moscow to goa) આવ્યું હતું. આ ફ્લાઈટ રશિયાના મોસ્કોથી ગોવા જઈ રહી હતી. ( Moscow-Goa chartered flight )

ફ્લાઇટમાંથી કોઈ શંકાસ્પદ પદાર્થ કે બૉમ્બ મળ્યો નથી : છજામનગરના એરપોર્ટ પર ઈન્ટરનેશલ ફ્લાઈટનું ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ (Emergency Landing At Jamnagar Airport) કરવામાં આવ્યું હતું. જામનગર એરપોર્ટ ઉપર 108 એમ્બ્યુલન્સ (International flight landing At Jamnagar Airport ) પણ તૈનાત રાખવામાં આવી હતી. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, આ ફ્લાઇટમાં બોમ્બ હોવાની આશંકાને પગલે જિલ્લા કલેક્ટર તેમજ જિલ્લા પોલીસ વડાનો કાફલો પણ એરપોર્ટ પહોંચી ગયો હતો અને આસપાસનો વિસ્તાર કોર્ડન કરી લેવામાં આવ્યો હતો. વિમાનમાં કુલ 244 પ્રવાસીઓ હતા. બૉમ્બ સ્કવોર્ડ દ્વારા તપાસ કરતા ફ્લાઇટમાંથી કોઈ શંકાસ્પદ પદાર્થ કે બૉમ્બ મળ્યો નથી. જેનાં કારણે સ્થાનિક તંત્રએ રાહત નો શ્વાસ લીધો હતો. મોસ્કોથી ગોવા આવતી ફ્લાઇટમાં બોંબ ન મળતા રાહતનો શ્વાસ લીધો તંત્રએ

