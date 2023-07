ગાંધીનગર : મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલે જનહિતકારી નિર્ણય કર્યો છે. ગુજરાત સરકારે સત્તાવાર યાદીમાં જણાવ્યા મુજબ રાજ્યના ગ્રામ્ય વિસ્તારોના મિલકત ધારકોને સ્વામિત્વ યોજના અન્‍વયે તૈયાર થનારા પ્રોપર્ટી કાર્ડની પ્રથમ નકલ વિનામૂલ્યે આપવામાં આવશે. કેન્દ્ર સરકારે ગ્રામ્ય વિસ્તારોના મિલકત ધારકોની મિલકતની માપણી માટે ડિજિટલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. સરકારે મિલકતની માપણી માટે ડ્રોન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાનો નવતર અભિગમ અપનાવ્યો છે.

SVAMITVA યોજના : ગ્રામ્ય વિસ્તારોના મિલકત ધારકોની મિલકતની માપણી માટે ડિજિટલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાનો સરકારનો અભિગમ છે. ત્યારે ભારત સરકારના પંચાયતીરાજ વિભાગ દ્વારા આ હેતુસર એક ખાસ યોજના શરુ કરવામાં આવી છે. તંત્રએ SVAMITVA યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. જેનો અર્થ Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas થાય છે.

ગુજરાતમાં ડ્રોન સર્વે : આ યોજના અંતર્ગત ગુજરાતનો બીજા તબક્કામાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ યોજના અન્વયે રાજ્યમાં કુલ અંદાજિત 14,814 ગામોમાં પ્રોપર્ટી કાર્ડ તૈયાર કરવાની કામગીરી પ્રગતિમાં છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 11 હજાર ઉપરાંત ગામોમાં સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ડ્રોન સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. ક્રમશઃ આગામી સમયમાં આયોજનપૂર્વક રાજ્યમાં આ યોજના અંતર્ગત સમાવિષ્ટ તમામ ગામોમાં પ્રોપર્ટીકાર્ડ તૈયાર કરવામાં આવશે.

નિ:શુલ્ક પ્રોપર્ટીકાર્ડની નકલ : આ સ્વામિત્વ યોજના હેઠળ રેકર્ડ પ્રમોલગેશન બાદ તૈયાર થયેલાં પ્રોપર્ટીકાર્ડની પ્રથમ નકલ ગ્રામ્ય વિસ્તારના છેવાડાના નાગરિકો એવા મિલકતધારકોને નિ:શુલ્ક વિતરણ કરવામાં આવશે. આ નિર્ણયની ફળશ્રુતિએ ગ્રામ્ય વિસ્તારની પ્રજાને સ્વામિત્વ યોજનાનો બહોળા પ્રમાણમાં લાભ મળશે. ઉપરાંત ગ્રામીણ નાગરિકોને પોતાની મિલકત સંબંધી સંપૂર્ણ જાણકારી ઉપલબ્ધ થઈ શકશે.

મહાત્વાકાંક્ષી યોજના : સરકારની આ મહાત્વાકાંક્ષી યોજનાથી ગ્રામીણ ભારતના સશક્તિકરણ માટે ઐતિહાસિક કદમ ઉઠાવ્યું છે. આટલા મોટાપાયે સૌપ્રથમ વખત સૌથી આધુનિક ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી સર્વે કામગીરી હાથ ધરાવામાં આવશે. જેના કારણે ગ્રામીણ વિસ્તારના લાખો મિલકત ધારકોને રેકર્ડ ઓફ રાઈટ્સ મળશે. આ યોજના દ્વારા ગ્રામ્ય વિસ્તારના દરેક મિલકત ધારકોને સૌપ્રથમ વખત માલિકી હક્ક દર્શાવતું એક કાયદાકીય દસ્તાવેજ પ્રાપ્ત થશે. આવા મિલકત ધારકોને કાયદાકીય દસ્તાવેજ તરીકે પ્રોપર્ટીકાર્ડ મળી રહેશે. જેનાથી તેઓની સંપત્તિનો ઉપયોગ લોન અને અન્ય નાણાકીય લાભો લેવામાં સરળતા રહેશે.

વિવાદો ઘટશે : આ યોજના થકી ગ્રામ્ય વિસ્તારના છેવાડાના નાગરીકો પોતાની સંપત્તિનો ઉપયોગ કરી આર્થિક રીતે સક્ષમ બનશે. મિલકત બાબતના વિવાદો ઘટશે તેમજ સ્વામિત્વ યોજનાનો લાભ મેળવીને મિલકતના નકશા પ્રાપ્ત થતાં ગ્રામ્ય વિસ્તારના વિકાસમાં વધુ વેગ આવે તેવી આશા છે.