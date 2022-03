ગાંધીનગર : ગુજરાત પોલીસ દ્વારા રાજ્યમાં ગેરકાયદેસર અગ્નિ શસ્ત્રો અને દારૂગોળોનું વેચાણ અને ઉપયોગ પર નિયંત્રણ લાવવા માટે સમગ્ર રાજ્યમાં એક માસની ખાસ(Gujarat Police Campaign) ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં ગુજરાત પોલીસ દ્વારા કુલ અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં અને શહેરોમાં 106 ગુનાઓ દાખલ કરીને 114 જેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.

કઈ એજન્સીઓ સોંપ્યું હતું કામ

રાજ્યના DGP આશિષ ભાટિયા તમામ શહેરના SOP અને અધિકારીઓને ઈન્વેસ્ટિગેશન ટીમની રચના કરીને ગેરકાયદેસર રીતે અગ્નિ શસ્ત્રોના હેરાફેરી કરનાર આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી માટે સૂચના આપવામાં આવી હતી. જેમાં નાસતા ફરતા આરોપીઓના નામ સરનામાં ગુનાઇત ઇતિહાસ, મોડ્સ ઓપરેન્ડી ફોટોગ્રાફ વગેરે માહિતી એકત્ર કરી તેઓની હાલની પ્રવૃત્તિ અંગે (Prosecution Against Illegal Workers in State) તપાસ હાથ ધરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચો : Traffic Police Special Drive: સુરતમાં હેલમેટ ન પહેરનાર અને સીટ બેલ્ટ ન બાંધનારને પકડવાની ડ્રાઇવ

ક્યાં જિલ્લા કેટલા આરોપીઓ પકડાયા

શહેર પકડાયેલા આરોપી અમદાવાદ 04 સુરત 12 વડોદરા 01 રાજકોટ 01 અમદાવાદ ગ્રામ્ય 01

ખેડા નડિયાદ, ગાંધીનગર નવસારી તાપી વ્યારા દેવભૂમિ દ્વારકા રાજકોટ ગ્રામ્ય પોરબંદર માં 01-01 ગુનાઓ તેમજ સાબરકાંઠા 7, મહેસાણા 4, જામનગર 4, મોરબી 10 જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, ભાવનગરમાં 2, બોટાદ 3 બનાસકાંઠા 4, પાટણ 5 આમ કુલ 114 જેટલા આરોપીઓની (Arrest of an Illegal Trader) ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચોઃ સામાન્ય રીતે માસ્ક વગરના લોકોને દંડ ફટકારાતી પોલીસ માસ્ક મફત આપતા લોકો અચંબીત

અન્ય રાજ્ય ની પોલીસની મદદ

તો કેટલાક આરોપીઓ ગુજરાત રાજ્યના અડીને આવેલા રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાં ભાગી ગયા છે. તેવા આરોપીઓને ત્યાંની સ્થાનિક પોલીસની મદદ (Holders of Firearms in Gujarat) લઈને શોધી કાઢવા માટેનો પણ ખાસ એક્શન પ્લાન મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ માટે ગુજરાતના સરહદી જિલ્લાના રેન્જ IG દ્વારા સંકલન કરવામાં આવ્યું હતું. આમ રાજ્યમાં ગેરકાયદેસર અને શાસ્ત્રો અને દારૂ ગોળાના (Action Against Sale of Liquor in Gujarat) ઉત્પાદન સંગ્રહ કરી વેચાણ અને ઉપયોગ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ ઉપર નિયંત્રણ લાવવા માટે એક મહિનાની ખાસ ઝુંબેશ કરવામાં આવી હતી.