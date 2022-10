ગાંધીનગર મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલના દિપાવલી નૂતન વર્ષ ( Vikram Samvant 2079 )નિમિત્તેના શુભેચ્છા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમોની ( Bhupendra Patel new year greetings program ) વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી છે. આવતીકાલે 26 ઓક્ટોબર 2022 બુધવારના દિવસે મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ વિક્રમ સંવત 2079ના પ્રારંભે સવારે 7 કલાકે ગાંધીનગરમાં પંચદેવ મંદિર (Panchdev Temple in Gandhinagar ) ના દર્શન કરીને નૂતન વર્ષનો પ્રારંભ કરશે. તેઓ 7.30 કલાકેે અડાલજ ખાતે ત્રિમંદિરમાં દર્શનપૂજા માટે જશે.

નાગરિકોને મળી રાજ્યપાલને મળશે મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ ( Bhupendra Patel new year greetings program ) ત્યાર બાદ મંત્રીમંડળ નિવાસ સંકુલમાં આવેલા કોમ્યુનિટી સેન્‍ટર ખાતે નૂતન વર્ષ ( Vikram Samvant 2079 )નિમિત્તે સવારે 8.00થી 8.45 સુધી નાગરિકો-પ્રજાજનો સાથે નૂતન વર્ષાભિનંદન અને શુભેચ્છાઓનું આદાનપ્રદાન કરશે.જે બાદ રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત ( Governor Acharya Devvrat ) ને નૂતન વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવવા મુખ્યપ્રધાન સવારે 8.50 કલાકે રાજભવન જશે.

મુખ્યપ્રધાનના અમદાવાદમાં કાર્યક્રમો મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ ( Bhupendra Patel new year greetings program ) સવારે 10.30 થી 11.30 કલાક સુધી અમદાવાદમાં એનેક્ષી સરકીટ હાઉસ, શાહીબાગ ખાતે નાગરિકો સાથે નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓની આપલે કરશે. તે પૂર્વે મુખ્યપ્રધાન 10.00 વાગ્યે અમદાવાદમાં ભદ્રકાળી માતાના મંદિરે ( Bhadrakali Mata temple in Ahmedabad ) દર્શનાર્થે પણ જવાના છે.

પોલીસ ઓફિસર્સ મેસમાં ઉપસ્થિતિ મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ નૂતન વર્ષ ( Vikram Samvant 2079 )દિવસે બપોરે 11.45 કલાકે શાહીબાગ, ડફનાળા ખાતે પોલીસ ઓફિસર્સ મેસ ( Police Officers Mess )માં વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ અને તેમના પરિવારોને નૂતનવર્ષની શુભકામનાઓ ( Bhupendra Patel new year greetings program ) પાઠવવા ઉપસ્થિત રહેવાના છે.