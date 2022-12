ગાંધીનગર ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં નવા નિયુક્ત થયેલા તમામ ધારાસભ્યો, કેબિનેટ અને રાજયકક્ષાના પ્રધાનોએ ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહમાં 19 ડિસેમ્બરના દિવસે શપથ લીધા હતાં. ત્યારે હવે નવા ધારાસભ્યના નિવાસ માટેની વ્યવસ્થા (Allotment of quarters to new MLAs )અને સુવિધા ધારાસભ્ય નિવાસસ્થાન ખાતે આપવામાં આવે છે ત્યારે તેની ફાળવણી (Quarters to new MLAs in Gandhinagar )પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. બુધવાર સુધી નવા ધારાસભ્યોને ક્વાર્ટસ (MLAs Quarters )ની ફાળવણી કરવામાં આવશે. પરંતુ ધારાસભ્ય નિવાસસ્થાનેથી મળતી માહિતી પ્રમાણે હજુ 30થી વધુ જૂના ધારાસભ્યોએ ક્વાર્ટર્સ ( 30 MLAs not Vacant Quarters )ખાલી કર્યા નથી.

30થી વધુ ધારાસભ્યોએ કવાટર્સ ખાલી કર્યા નથી સેક્ટર 21 ખાતે ધારાસભ્ય નિવાસ્થાને કાર્યાલયમાંથી મળતી માહિતી પ્રમાણે 30થી વધુ જૂના ધારાસભ્ય હજુ સુધી ખાલી કર્યા નથી. જે કાર્યવાહી અત્યારે હાથ ધરવામાં આવી છે અને ધારાસભ્યોને પણ જાણ (Quarters to new MLAs in Gandhinagar )કરવામાં આવી રહી છે. ધીમે ધીમે તબક્કાવાર ધારાસભ્ય જ્યારે ગાંધીનગર આવે ત્યારે ક્વાર્ટર્સ ખાલી કરવાની પ્રક્રિયા (Allotment of quarters to new MLAs )પૂર્વ ધારાસભ્યો દ્વારા કરવામાં આવે છે. પરંતુ હજુ પણ 30 જેટલા ક્વાર્ટર્સ ખાલી કરવામાં આવ્યા ( 30 MLAs not Vacant Quarters )નથી. ત્યારે હવે આગામી દિવસોમાં જે તે ધારાસભ્યોને એનઓસી ઇસ્યુ કરીને ખાલી કરવા માટેના સૂચનો આપવામાં આવશે. જ્યારે કયા ધારાસભ્યોએ કવાટર્સ (MLAs Quarters )ખાલી તેના નામ આપ્યા ન હતાં અને રોજે રોજ આંકડામાં ફેરફાર થતા હોવાની જાણકારી સદસ્ય નિવાસ કચેરીથી પ્રાપ્ત થઈ હતી.

નવા ધારાસભ્યોને ક્વાર્ટર્સની ફાળવણી 3 જાન્યુઆરીથી જ્યારે નવા ધારાસભ્ય અને ક્વાટર્સની ફાળવણી 3 જાન્યુઆરીથી શરૂ કરવામાં આવશે તે બાબતનું એક લિસ્ટ પણ તૈયાર કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ સમગ્ર કાર્યવાહી 13 જાન્યુઆરી સુધી કાર્યરત (Quarters to new MLAs in Gandhinagar )રહેશે. આમ 16 જાન્યુઆરીથી તમામ નવા ધારાસભ્યોને ધારાસભ્યને ક્વાટર્સની (MLAs Quarters )સુવિધા આપવામાં આવશે.

1 માસનો હોય છે સમય નવી સરકાર શપથ ગ્રહણ કરે ત્યારેથી એક માસનો સમય એટલે કે 30 દિવસનો સમય સરકાર દ્વારા જૂના ધારાસભ્યોને આપવામાં આવે છે અને 30 દિવસની અંદર MLA કવાટર્સ ખાલી કરવાના હોય છે. જ્યારે જો કોઈ ધારાસભ્ય સમય મર્યાદામાં કવાટર્સ (MLAs Quarters )ખાલી ન કરે તો પ્રતિ દિવસના 1.25 લેખે રૂપિયા વસૂલ કરવામાં આવે છે. આમ વિધાનસભા અને માર્ગ મકાન વિભાગ દ્વારા પૂર્વ ધારાસભ્યોને NOC ઇસ્યુ કરીને મકાન ખાલી કરવા માટેના સમય આપવામાં આવે છે. જ્યારે જો કોઈ ધારાસભ્ય પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન રાજીનામું આપે તો 6 મહિના સુધી MLA ક્વાર્ટર્સનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

અમરેલીના ધારાસભ્યને મળ્યું ન હતું કવાટર્સ ગુજરાત વિધાનસભા વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે હતાં ત્યારે તેઓને સાત નંબરનો બંગલો ફાળવવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ વિરોધ પક્ષના નેતા સુખરામ રાઠવાને બનાવતા અમરેલીના ધારાસભ્ય પરેશ ધાનાણી ફક્ત ધારાસભ્ય (MLAs Quarters )જ રહ્યા હતાં અને તેઓ એમ.એલ.એ ક્વાટર્સમાં કવાટર્સ લેવા માટે દાવેદાર હતાં. પણ અંતિમ સમય સુધી તેઓને કવાટર્સ ફાળવવામાં (Quarters to new MLAs in Gandhinagar )આવ્યું ન હતું. જ્યારે આ બાબતે ETV ભારતે 20 જૂન 2022 ના રોજ અહેવાલ પણ પ્રસિદ્ધ કર્યા હતાં.