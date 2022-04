દેવભૂમિદ્વારકાઃ જિલ્લાના ગૌરક્ષકો ગૌમાતાને રાષ્ટ્ર માતા જાહેર કરવાની માગ સાથે (Demand for declaring Gaumata the mother of the nation) ભેગા થયા હતા. તેઓ આ માગ સાથે બેનરો સાથે કલ્યાણપુર મામલતદાર કચેરીએ (Demand of Dwarka Gaurakshak) પહોંચ્યા હતા. અહીં ગૌરક્ષકોએ મામલતદારને આવેદનપત્ર સોંપ્યું હતું.

દ્વારકાના ગૌરક્ષકોની માગ

ગુજરાત સરકાર બિલ બનાવી કેન્દ્ર સરકારને મોકલે તેવી માગ - દિલ્હીમાં જંતરમંતર પર છેલ્લા એક વર્ષથી આંદોલન પર બેઠેલા અર્જુન આંબલિયાને સપોર્ટ કરોના નારા પણ લાગ્યા હતા. ગૌમાતાને રાષ્ટ્ર માતાનો (Demand for declaring Gaumata the mother of the nation) દરજજો આપવા ગુજરાત સરકાર બિલ પસાર કરી કેન્દ્ર સરકારને મોકલે તેવી માગ ગૌરક્ષકોએ કરી હતી. અહીં ગૌરક્ષકો આવી માગ (Demand of Dwarka Gaurakshak) સાથે બહોળી સંખ્યામાં બેનરો સાથે આવેદન આપવા પહોંચ્યા હતા.

ગૌચર દબાણ દૂર કરવા માગ - આ સાથે જ ગૌરક્ષકોએ ગૌચર દબાણ દૂર કરવાની પણ માગ (Demand for declaring Gaumata the mother of the nation) કરી હતી. સાથે જ તેમણે દિલ્હીમાં એક વર્ષથી આંદોલન કરી રહેલા અર્જુન આંબલિયાને (Demand of Dwarka Gaurakshak) પોતાનો ટેકો આપ્યો છે.