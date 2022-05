દેવભૂમિ-દ્વારકા : હાલ ઉનાળાનો તાપ હરકોઈને તપાવી રહ્યો છે. ત્યારે ભગવાનને પણ ગરમી (Temperature in Dwarka) લાગતી હોય છે તેવો ભાવ દર્શાવી જગત મંદિર દ્વારકામાં પણ રાજા ધીરાજને ગરમી ન લાગે તે માટે પુષ્પ શૃગાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. અક્ષય તૃતીયાથી લઈને (Akshaya Tritiya 2022) છેક અષાઢ સુદ એકમ સુધી બે માસ દરમિયાન દ્વારકાધીશ જગત મંદિરમાં રાજાધિરાજને ફૂલોના વસ્ત્રો બનાવી પુજારી પરિવાર દ્વારા લાડ લડાવવામાં આવે છે.

દ્વારકાધીશ મંદિરે શૃંગાર-અંગીકાર સાથે અક્ષય તૃતીયાનો મહોત્સવ

કાળિયા ઠાકોરને શૃંગાર - પુજારી દ્વારા દ્વારકાધીશને ગરમી ન લાગે તે રીતે તેમના શૃંગાર કરવામાં આવે છે. આ પુષ્પ શૃંગારના દર્શન ભાવિકો (Akshaya Tritiya Mahotsav in Dwarka) કરી ધન્યતા અનુભવતા હોય છે. દરરોજ બપોરે એકથી પાંચ વગ્યા સુધી પુજારી, વૈષ્ણવો અને બ્રાહ્મણો ભગવાનના વસ્ત્રો બનાવી ભગવાન સેવા કરતા હોય છે. જેમાં આ વસ્ત્રો બનાવવા બદામના પાંદડા પર ચમેલી, જુઈ, મોગરો, ગુલાબ વગેરેના ફૂલોની કડીઓથી ભગવાનના વાઘા એટલે કે વસ્ત્રોને સજાવવામાં આવે છે.

કાળિયા ઠાકોરને અંગીકાર - આ ઉપરાંત સાંજે ભગવાન કાળિયા ઠાકોરને અંગીકાર કરાવવામાં આવે છે. વિવિધ ફૂલોની કડીઓથી ભગવાનના (Celebration of Akshaya Tritiya 2022 in Dwarka) શૃંગાર કરવામાં આવે છે. તો બેંગ્લોરથી ખાસ મંગાવેલા ચંદન અને તેમાં કિંમતી સુગન્ધિત દ્રવ્યો દ્વારા ચંદનનો લેપ બનાવી ભગવાનને ચંદનની લેપ (Dwarkadhish to Chandno Lap) શરીરે લગાવવામાં આવે છે. જેથી ભગવાનને ઠંડક મળી રહે તેવો ભાવ વ્યક્ત કરવામાં આવે છે.