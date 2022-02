દેવભૂમિ-દ્વારકા : ખંભાળીયાની કણઝાર ચોકડી પાસેના વાડી વિસ્તારમાંથી ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત આખલો (Attack on Ox in Khambhaliya) જોવા મળ્યો છે. કોઈ બેરહેમ દ્વારા આ આખલાનો પગ તેમજ પૂંછ કાપી નાખવાની ઘટના સામે આવી છે. એટલું જ નહીં બેરહેમ દ્વારા આખલાના શરીર પર તીક્ષ્ણ હથિયાર દ્વારા અનેક વખત વાર (Attack on the Kanzar Quartet Ox) કરવામાં આવ્યા છે. કોઈ બેરહેમ દ્વારા આ આખલાનો પગ તેમજ પૂંછ કાપી નાખવાની ઘટના સામે આવી છે.

આખલો લોહી લુહાણ હાલતમાં

ખંભાળીયાની કણઝાર ચોકડી પાસે ઈજાગ્રસ્ત આખલો જોવા મળ્યો

માનવતાની હદ વટાવી કોઈ બેરહમ જલ્લાદ એ ક્રૂરતા પૂર્વક આ આખલાને તીક્ષ્ણ હથિયાર (Ox was Struck with a Weapon) માર માર્યો છે. લોહી લુહાણ હાલતમાં કણસતો આખલો લોકોની નજરે આવતા જીવદયા પ્રેમીઓ આગળ આવ્યા છે. આખલાની ગંભીર હાલત જોઈ લોકો તરત જ પશુ ડોક્ટર ને બોલાવી આખલાની સારવાર શરૂ કરી દેવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચોઃ રાજકોટ: ગોંડલી નદીમાં આખલો ફસાયો, દોઢ કલાક બાદ ક્રેઈન દ્વારા રેસ્ક્યૂ કરાયો

પોલીસે સ્થળ પર પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી

ખંભાળીયા પોલીસ (Khambhaliya Police) જાણ થતા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જીવદયા પ્રેમીઓ દ્વારા આરોપીને સખતમાં સખત સજા આપવાની માંગ કરાઇ રહી છે. જેથી પશુ સાથે આવું વર્તન કરતા પહેલા તે હજાર વાર વિચારે.

આ પણ વાંચોઃ મોડાસામાં કાપડની દુકાનમાં આખલો ઘૂસી જતા અફરાતફરીનો માહોલ