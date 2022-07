ડાંગ: જિલ્લાના ચિકટીયા ગામમાં ગત બુધવારે આવેલા ભયંકર (gujarat rain update ) ઘોડાપુરે તારાજી સર્જી હતી. પાણીના પ્રવાહની ઝપેટમા જે પણ કંઈ આવ્યું તે તણખલાની માફક વહી ગયુ હતુ. કુદરતની આ કારમી સ્થિતિમા સંવેદનશીલ જનપ્રતિનિધીઓ અને જિલ્લા અધિકારીઓએ (heavy Rain in dang ) ત્વરિત કાર્યવાહી (flood situation in chikatiya dang) હાથ ધરતા ગામે ગામ સર્વે માટેની ટિમો બનાવીને ડેટા કલેક્ટ કરવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી, જેમાં સ્થાનિક (heavy Rain In Gujarat) પદાધિકારીઓ પણ સરકારના અધિકારીઓ સાથે ગામની મુલાકાત લઈ, પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો.

ચિકટીયા ગમમાં ભયંકર પૂરના કારણે તારાજી સર્જાઈ,

ખાવાના પણ સાંસા: ગામના રહેવાસી લતાબેન રામચંદ પવારે તેમની આપવીતી (Flood Situation In Dang) વર્ણવતા જણાવ્યું કે, આ પુરે તેમના ઘરને પણ સંપૂર્ણ તહેસનહેસ કરી નાખ્યું છે અને તેમના પરિવારને ખાવાના પણ સાંસા પડી ગયા છે. તો જયરામ દેવરામ પવારએ જણાવ્યું કે, આ પુરમા તેમની ગાય, અનાજ, ઘરવખરી, કબાટ, પલંગ, ટી.વી. ફ્રીજ, કપડા, અગત્યના કાગળો બધુ જ વહી ગયું છે, હમણા તેમના પરિવારના સભ્યોને ખાવા પીવા સહિત ઉઠવા બેસવાની પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે.

અસરગ્રસ્ત પરિવારોને રાશન કીટ: આ દરમિયાન જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ મંગળ ગાવિતે દાતાઓના સહયોગથી અસરગ્રસ્ત પરિવારોને તરત જ રાશન કીટ સહિત કપડા, બ્લેન્કેટ જેવી ચીજવસ્તુઓની મદદ પહોંચાડવાની તત્પરતા દાખવી હતી. ચિકટીયા ગામના સરપંચે પંચાયત હસ્તકના ગામોમા આઠથી દસ ઘરોને મોટુ નુકશાન થયુ હોવાનુ જણાવ્યુ હતુ. ગામના પોલીસ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 1968, અને 1994 બાદ આ ત્રીજી વાર આવા ભયાનક પુરનુ રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળી રહ્યુ છે, અને આહવા તાલુકા પંચાયતના પૂર્વ પ્રમુખ શુકર ચૌધરીએ જિલ્લા અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓના આશ્વાસન બદલ તેમનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

પરિવારોએ પોતાની આપવીતી વર્ણવી: ચિકટીયા ગામની આ મુલાકાતે પહોંચેલા જિલ્લા કલેકટર ભાવિન પંડયા, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડો.વિપીન ગર્ગ, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી યોગેશ જોશી સહિત પ્રશાસનિક અધિકારીઓ, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ મંગળ ગાવિત, કાર્યકરો કિશોર ગાવિત, ધર્મેશ પટેલ સમક્ષ સ્થાનિક સરપંચ, ગ્રામજનો, અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોએ ઉપસ્થિત રહી તેમની આપવીતી વર્ણવી હતી.