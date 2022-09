છોટા ઉદેપુર ઓરસંગ નદી મધ્ય પ્રદેશમાંથી નીકળી (Orsang River originates from Madhya Pradesh) છોટાઉદેપુર નજીક ગુજરાતમાં પ્રવેશે છે. આ નદીમાં એક યુવક પસાર થઈ રહ્યો હતો. આ યુવક નદીના મધ્યે પહોચતાં અચાનક નદીમાં પૂર (Orsang River Flooded) આવતાં યુવક પોતાનો જીવ બચાવવા નદીમાં આવેલાં પથ્થર પર ચઢી ગયો હતો. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ (Heavy rain in Chhota Udaipur) પડવાથી ઓરસંગ નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ હતી. રણજીત રાઠવા નામનો યુવક નદી વચ્ચે ફસાઈ જતા તેને બચાવવા રેસ્ક્યું ટીમ (Rescue team rescue a person from Orsang River) ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી. ત્યારબાદ યુવકને નદીમાંથી સલામત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યો હતો.

