ભાવનગર શહેરમાં ચીનથી આવેલા શખ્સને કોરોના પોઝિટિવ (Covid Cases in Bhavnagar) આવ્યા બાદ ભાવનગર તંત્ર (Bhavnagar Municipal Corporation) ખડેપગે થઈ ગયું છે. ભાવનગરમાં (Bhavnagar Municipal Corporation) વેક્સીન ખૂટી ગઈ. ત્યારે BF 7ના દસ્તક વચ્ચે ભાવનગર મહાનગરપાલિકા અને જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય વિભાગ (Health Department Bhavnagar) સંપૂર્ણ તૈયારીમાં લાગી ગયું છે. વેકસીન વિહોણા જિલ્લામાં શું છે વ્યવસ્થા જાણીએ.

ભાવનગરમાં વેકસીનની સ્થિતિ ભાવનગર શહેર 7થી 8 લાખ જેટલી વસ્તી શહેર ધરાવે છે. ત્યારે ભાવનગર (Health Department Bhavnagar) શહેરમાં 23 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ 200 કોવિશિલ્ડ વેકસીન પૂર્ણ (Corona Vaccination in Bhavnagar) થઈ ગઈ છે. તેમ જ 300 જેટલી કોવેક્સીનનો છેલ્લો સ્ટોક (Shortage of Corona Vaccine in Bhavnagar) હતો. આમાંથી આજે (24 ડિસેમ્બરે) માત્ર 150 ડોઝ છે, જે પણ આજે એક્સપાયર થતા પૂર્ણ થઈ જશે. ત્યારે આગામી દિવસોમાં વેક્સીન આપવા માટે મહાનગરપાલિકાએ રાજ્ય સરકાર પાસે વેકસીન માટેની માગ મૂકી છે. 2 દિવસમાં ચીનથી આવેલા શખ્સ પોઝિટિવ અન્ય બાદ વેકસીન 672 લોકોએ લીધી છે.

વેક્સીનની માગ ગઈકાલ સુધી અહીં એક કંપનીની 200 અને બીજી કંપનીની 300 વેક્સીન હતી. ત્યારે હવે ડિમાન્ડ વધતા મહાનગરપાલિકાએ સરકાર પાસે 15,000 કોવિશિલ્ડ, 5,000 કોવેકસીન અને બાળકોની 3 હજાર કાર્બો વેકસીનની માગ કરી છે. જોકે, માસ્ક સેનિટાઈઝર પૂરતા છે. વેકસીનેશન (Corona Vaccination in Bhavnagar), પ્રથમ ડોઝ 4,99,884 અને બીજો ડોઝ 4,92,983 અને પ્રિકોશન ડોઝ 2,30,070ને આપ્યો છે. ટેસ્ટિંગ માટે 14 સેન્ટર છે, જેમાં કાળ 378 RTPCR કરવામાં આવ્યા છે. હોસ્પિટલમાં સિવિલની વ્યવસ્થા છે.

ભાવનગર જિલ્લાની વેકસીન સ્થિતિ અને તૈયારી જિલ્લામાં આશરે 14થી 15 લાખ જેટલી વસ્તી જિલ્લામા ગામડાઓમાં નોંધાયેલી છે. ત્યારે ભાવનગરના જિલ્લા પંચાયત વિભાગના આરોગ્ય વિભાગે (Health Department Bhavnagar) કમરકસી લીધી છે. દરેક આરોગ્ય સેન્ટરને તૈયાર રહેવા સૂચનો (Shortage of Corona Vaccine in Bhavnagar) આપી દીધા છે. વિદેશથી આવતા લોકો પર નજર રાખી અચૂક ટેસ્ટિંગ કરવા જણાવાયું છે. ભાવનગર જિલ્લામાં 350 ડોઝ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. વેકસીનની વધુ જરૂરી જરૂરિયાત માટે સરકારમાંથી તાત્કાલિક મંગાવી લેવામાં આવશે તેવું અધિકારીએ જણાવ્યું છે.

RTPCR માટે સૂચના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, નીચેના સ્ટાફને જાણ કરીને સૂચનો આપી બેડસ વગેરે તૈયાર છે. પાલીતાણા, મહુવા SVS હોસ્પિટલમાં ગમે તેટલા કેસ (Covid Cases in Bhavnagar) આવે લેબોરેટરીની તૈયારીઓ છે. 1,000થી વધુ ડોઝ છે. જેમ ડિમાન્ડ વધશે મગાવીશું. જ્યારે 80 ટકા આરોગ્ય કેન્દ્ર પર RTPCR કરવા સૂચનો આપ્યા છે. અહીં 20 ટકા રેપીડ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે બહારગામથી કોઈ આવ્યું નથી.

વેક્સીનના ડોઝ કેટલાને અપાયા શહેર જિલ્લામાં ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં વેક્સિનના ડોઝની વાત કરવામાં (Corona Vaccination in Bhavnagar) આવે તો, શહેર અને જિલ્લામાં 100 ટકા ઉપર વેક્સિનેશન થઈ ગયું છે. એક નજર કરીએ ભાવનગર શહેરમાં તો 18થી 44 વર્ષ વચ્ચે પ્રથમ ડોઝ 2,89,252 અને બીજો ડોઝ 2,81,792 જ્યારે પ્રિકોશન ડોઝ 1,02,071 આપવામાં આવ્યા છે. જ્યારે 45 થી 59 વર્ષ વચ્ચે પ્રથમ ડોઝ 1,03,195,બીજો ડોઝ 1,02,624 અને પ્રીકોસન ડોઝ 48,722 ને આપવામાં આવ્યા છે. જ્યારે 60 વર્ષ ઉપર નજર કરીએ તો પ્રથમ ડોઝમાં 63,524 બીજા ડોઝમાં 63,221 અને પ્રિકોશન ડોઝમાં 39,029 ડોઝ લેવાયેલા છે. જ્યારે 12 થી 14 વર્ષની વચ્ચે 21,086 પ્રથમ ડોઝ અને બીજા ડોઝમાં 18,408 આપવામાં આવ્યા છે. જ્યારે 15 થી 17 વર્ષ વચ્ચે 41,046 પ્રથમ ડોઝ અને 36,277 બીજો ડોઝ આપવામાં આવ્યો છે. આમ શહેરમાં કુલ પ્રથમ ડોઝ 4,99,884 અને બીજો ડોઝ 4,91,983 અને પ્રિકોશન ડોઝ 2,30,070 આપવામાં આવ્યા છે. જ્યારે જિલ્લામાં કુલ પ્રથમ ડોઝ દરેક વર્ગમાં 15,46,374 અને બીજા ડોઝમાં 17,27,824 જ્યારે પ્રીકોશન ડોઝમાં માત્ર 4,65,030 આપવામાં આવ્યા છે. શહેર જિલ્લામાં વેકસીન લેવા લોકો નીકળે તો સ્ટોક નહિ હોવાથી પોહચી વળવું મુશ્કેલ છે.