ભાવનગર શહેરમાં સવંત 2079 કારતક સુદ એકમના ( Vikram Samvant 2079 )દિવસે લોકો સવારમાં મંદિરોમાં ભગવાનના શરણમાં પહોંચ્યા હતાં. નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે લોકોએ મંદિરોમાં સંકલ્પો ( Hindu New Year Resolution by Bhavnagar People )લીધાં હતાં. કોરોના જેવી પરિસ્થિતિમાં બહાર આવેલા સમાજના લોકો મંદિરોમાં સમાજસેવાને પ્રાધાન્ય ( human lesson of Corona ) વધુ આપી રહ્યા છે.

કોરોના બાદ નવા વર્ષેના પ્રારંભે નવા સંકલ્પોમાં માનવીયતા ઝલકી

શહેરના જૂના મહાદેવ મંદિરમાં ભક્તો ઉમટ્યાં નવા વર્ષ ( Vikram Samvant 2079 )માં મંદિરોમાં સવારથી ભક્તોના દર્શન ભાવનગર શહેરમાં નાના મોટા મંદિરોમાં સવારમાં નવા વર્ષના પ્રારંભમાં દર્શને પહોંચ્યા છે. ભાવનગરના ગુરુનગરમાં આવેલા 50 વર્ષ જૂના શિવાલય મંદિરે લોકોએ દર્શન કર્યા હતાં. સવારમાં લોકોએ ભગવાનને કોરોના મહામારી બાદ આવનાર વર્ષ કોરોનામુક્ત છે ત્યારે સમગ્ર સમાજની રક્ષા કરી સૌને સુખ સમૃદ્ધિ આપે તેવી પ્રાર્થના ( Hindu New Year Resolution by Bhavnagar People )કરતા ભક્તો નજરે પડ્યાં હતાં.

ભગવાનના દર્શન સાથે નવા વર્ષનો શુભારંભ

નવા વર્ષના શું કર્યાં સંકલ્પ મંદિરના પૂજારીએ જણાવ્યું હતું કે સવંત 2079 ( Vikram Samvant 2079 )શરૂ થયું છે ત્યારે અમે સીધેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં સંકલ્પ કરતાં હોઈ છીએ. ત્યારે આ વર્ષે કોરોનાનો દુઃખભર્યો સમય ( human lesson of Corona )ગયો છે ત્યારે એવો સંકલ્પ લઈએ છીએ કે ગરીબોની સેવા કરશું અને શિવભક્તોને શિવની ભક્તિ તરફ આગળ લઈ જઈએ. નિત્ય પૂજા કર્મ સૌ કરે તેવી કોશિશ ( Hindu New Year Resolution by Bhavnagar People )કરશું.

તો ભક્તજનોએ પણ પોતાની પ્રાર્થનાઓમાં સૌને ભગવાન સુખી કરે તેમ જ નિત્ય મંદિર દર્શનનો ( Hindu New Year Resolution by Bhavnagar People )સંક્લ્પ, ગૌશાળાની સેવાનો સંકલ્પ, સમાજસેવાનો સંકલ્પ, બીજાને ઉપયોગી થવા ( human lesson of Corona ) સંકલ્પ લીધાં હતાં તેની વાત ઈટીવી ભારત સાથે શેર કરી હતી.

કોરોના બાદ આવેલા નવા વર્ષમાં લોકોનો ઝુકાવ સેવા તરફ કોરોનાકાળ જોયા પહેલા સમાજ ટેકનોલોજી અને પૈસા મેળવવા તરફ લાગી ગયો હતો. લોકોમાં સમાજ સેવા, માનવ સેવા અને ગરીબો પ્રત્યેની ઘટી ગયેલી આસ્થાને કોરોનાકાળે ફરી જાગૃત કરી છે તેમ કહેવામાં ખોટું નથી. કોરોનામાં એકબીજાની મદદ વગર જીવનનું મહત્વ નથી તેવી સમજણ ( human lesson of Corona ) આપી છે. પોતાના સગાવહાલાને ગુમાવ્યા બાદ લોકોની શ્રદ્ધા ઈશ્વરમાં વધી છે અને ગરીબોની અને સમાજ સેવા તરફ ઝુકાવ જરૂર વધ્યો છે. આ ઝુકાવ હવે નજર સામે પણ એકબીજા ( Hindu New Year Resolution by Bhavnagar People ) લોકો જોઈ રહ્યા છે.